Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

świadczenie w wysokości 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji / Zdjęcie ilustracyjne

Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty. Dostaną go tylko osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i tylko te, które miesięcznie otrzymują nie więcej niż 1100 złotych.- mówi minister pracy Bożena Borys-Szopa.Problem z osobami, które otrzymują choć trochę więcej. One 500 zł już nie dostaną.

Szacujemy, że program będzie obejmował w pierwszym okresie ok. 300 tys. osób, ale w kolejnych, w związku z orzecznictwem, które będzie weryfikowało tę grupę osób (...), mogą się pojawić kolejne 100 tys., 200 tys., może nawet więcej tysięcy naszych rodaków - podkreślił szef rządu Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj nie mamy pełnej wiedzy, co do dokładnej liczby osób, ale mamy przybliżoną wiedzę i w związku z tym byliśmy w stanie zabezpieczyć środki na ten cel - dodał premier.

"Trochę czuję, że jest w tym jakiś rodzaj niesprawiedliwości"

Dużo ludzi czuje się oszukanych - tak projekt rządu oceniają opiekunowie osób niepełnosprawnych. 500 zł i tak to kropla w morzu potrzeb, a teraz się okazuje, że i tak dostęp do świadczeń będzie utrudniony - mówi Maja Jaworska, wiceprezes i dyrektor Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko.

Niezależnie od sytuacji naszego kraju, w pierwszej kolejności uważamy, że należy się pomoc ludziom najsłabszym. Na pewno osoby z niepełnosprawnościami do takich należą. Trochę czuję, że jest w tym jakiś rodzaj niesprawiedliwości. Wyobrażam sobie, jak znów czują się te osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie - dlaczego znowu im się coś obieca, w zasadzie się o nich trochę zapomina albo nie końca realizuje się te obietnice - zauważa Jaworska.

Kto przyznaje świadczenie?

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne.Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazywał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.



Premier poinformował, że chce, by zaczęło ono obowiązywać już od 1 października br.