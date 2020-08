Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nazwisko nowego ministra spraw zagranicznych. To Zbigniew Rau. Zastąpi on na tym stanowisku Jacka Czaputowicza, który dziś podał się do dymisji. Szef rządu podał też nazwisko nowego ministra zdrowia. Adam Niedzielski - dotychczasowy szef NFZ - przejmie tę tekę od Łukasza Szumowskiego.

