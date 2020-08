Wiceminister Wanda Buk poinformowała na Twitterze, że odchodzi z Ministerstwa Cyfryzacji. "Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat" - napisała na Twitterze.

"Kończąc swoją przygodę z administracją dziekuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas" - napisała Wanda Buk na Twitterze. "Miałam do Was ogromne szczęście" - podkreśliła.

Resort cyfryzacji przekazał PAP, że formalnie do końca sierpnia wiceminister Buk jest jeszcze na urlopie.

Wanda Buk będzie od 1 września wiceprezesem PGE ds. regulacji. O powołaniu jej na to stanowisko energetyczna spółka poinformowała również we wtorek.





Kim jest Wanda Buk?

Wanda Buk od 10 lipca 2018 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Nadzorowała departamenty Polityki Międzynarodowej oraz Telekomunikacji. Była też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.



Wanda Buk - jak czytamy w jej oficjalnym biogramie - jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.