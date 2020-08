Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Jacek Czaputowicz złożył w czwartek na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. To kolejna dymisja w rządzie w ostatnich dniach.

Jacek Czaputowicz / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jacek Czaputowicz szefem MSZ-u był od 9 stycznia 2018.

To kolejna rezygnacja w rządzie w ostatnich dniach. Serię dymisji rozpoczął wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Rezygnację złożyła też wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Dzień później z funkcji zrezygnował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Czaputowicz: Działacz opozycyjny, dyplomata

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Był też absolwentem podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim).

W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. Za swoją działalność został internowany 13 grudnia 1981 r. (zwolniony 25 listopada 1982) i uwięziony w 1986 r. (zwolniono go po 7 miesiącach na mocy amnestii). W latach 1988-1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ - był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-1992). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia do września 2017 r. kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Od września 2017 r. był podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ.