Łukasz Szumowski podczas wtorkowej konferencji poinformował o tym, że rezygnuje z kierowania Ministerstwem Zdrowia. "Dzisiaj uznałem, że to odpowiedni czas" - mówił prof. Szumowski.

Łukasz Szumowski / Piotr Nowak / PAP



Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów - mówił Szumowski podczas wtorkowej konferencji.



Według nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM premier i jego otoczenie byli zaskoczeni dzisiejszą dymisją. Dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu, Tomasz Matynia, twierdzi, że szef rządu wiedział o planach Łukasza Szumowskiego. Sam minister twierdzi, że od dawna nosił się z tym zamiarem.

Cytat Umowa gentlemeńska między mną, a panem premierem i panem prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski - choćby zakończyć i wdrożyć system informatyzacji ochrony zdrowia. tłumaczył dotychczasowy minister zdrowia.

Szumowski podkreślał, że odejść z resortu chciał już na początku roku. Te plany zmieniła epidemia koronawirusa. A teraz - według Szumowskiego - gotowy jest plan działań przed możliwym jesienią wzrostem zachorowań.

Łukasz Szumowski zapewnia, że jego decyzja nie ma związku z kontrowersyjnymi przetargami na maseczki i respiratory.

Od jutra formalnie pracami resortu zdrowia kierować będzie premier Mateusz Morawiecki. Potem nowego ministra zdrowia powoła prezydent.

O tym, że Łukasz Szumowski rozważa odejście z Ministerstwa Zdrowia informowaliśmy pod koniec lipca. "Minister zdrowia ma być zmęczony - nie tyle pracą w resorcie, co zainteresowaniem mediów sprawami przetargów na trefne maseczki, pytaniami o oświadczenia majątkowe żony i zainteresowaniem jego bratem" - nieoficjalnie donosił nasz reporter. Dlatego - według informacji RMF FM - Szumowski wolałby nieco usunąć się w cień.



Śledztwo w sprawie bezużytecznych maseczek, kupionych przez MZ

W maju warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie tak zwanej "afery maseczkowej" . Rozpoczęła je po zawiadomieniu Ministerstwa Zdrowia, które za 5 milionów złotych kupiło od znajomego szefa resortu Łukasza Szumowskiego maseczki ochronne, które okazały się być bezużyteczne.

Śledczy jako podstawę tego postępowania przyjęli artykuł kodeksu karnego mówiący o wyłudzeniu. Do tego przestępstwa miało dojść przy sprzedaży maseczek. Jak się później okazało problemy dotyczyły użyteczności tego sprzętu, a także przedstawionych przez dostawcę certyfikatów.

Warszawska prokuratura prowadzi też śledztwo ws. zakupu respiratorów od firmy E&K z Lublina. Objęto nim urzędników resortu zdrowia odpowiedzialnych za zakupy. Firma należąca do byłego handlarza bronią zaoferowała rządowi 1241 respiratorów. Ostatecznie dostarczyła dwieście sztuk.



Z resortu odszedł również Janusz Cieszyński

W poniedziałek o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy wiceminister zdrowia - Janusz Cieszyński.

Dziś ostatni z moich 944 dni pracy w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Kiedy przychodziłem na Miodową, miałem wiele obaw, czy podołam zadaniom, które mi powierzono. Całościową ocenę pozostawiam innym, ale z kilku rzeczy jestem zadowolony - pisał na Facebooku Cieszyński.