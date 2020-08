Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nazwisko następcy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego poznamy w ciągu kilku dni. To będzie osoba kompetentna, z dużą wiedzą o ochronie zdrowia – zapewnił. Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że rezygnuje z kierowania Ministerstwem Zdrowia. "Dzisiaj uznałem, że to odpowiedni czas" - stwierdził. W rozmowie z RMF FM Szumowski zapewniał, że zostawia dobre plany na jesień, kiedy spodziewana jest druga fala epidemii koronawirusa. Przyznał także, że wybiera się teraz na "wakacje w samotni, żeby zresetować swoją psychikę".

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że odchodzi z rządu / Wojciech Olkuśnik /PAP