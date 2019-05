Prawo i Sprawiedliwość zwycięża w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019: według sondażu exit poll, partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 42,4 procent głosów. Na Koalicję Europejską zagłosowało 39,1 procent Polaków. Swoich przedstawicieli wprowadzą do europarlamentu również: Wiosna Roberta Biedronia, którą poparło 6,6 procent głosujących, i Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, która zdobyła 6,1 procent głosów. Porażkę poniósł Kukiz'15, który uzyskał zaledwie 4,1 procent głosów i znalazł się poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Mandatów nie zdobyli również przedstawiciele Lewicy Razem, która uzyskała 1,3 procent poparcia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

21:05 WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU 2019:

21:01 WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU 2019:

Prawo i Sprawiedliwość: 42,4 procent

Koalicja Europejska: 39,1 procent

Wiosna Roberta Biedronia: 6,6 procent

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy: 6,1 procent





PONIŻEJ 5-PROCENTOWEGO PROGU WYBORCZEGO:



Kukiz'15: 4,1 procent

Lewica Razem: 1,3 procent



/ RMF FM /

20:55

To ostatnie minuty głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019!



O 21:00 lokale wyborcze zostaną zamknięte, a w RMF FM i na RMF 24 rozpocznie się Wieczór Wyborczy! Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy co pół godziny: możecie słuchać ich na żywo w serwisie RMFon! >>>>





/ RMF FM /

20:39 FREKWENCJA

Przypomnijmy: wedle najnowszych danych Państwowej Komisji Wyborczej - z godziny 17:00 - głosy w wyborach do europarlamentu oddało 9,672 mln Polaków, czyli 32,51 procent uprawnionych do głosowania!

To rekord frekwencji, jeśli chodzi o wybory europejskie. W 2014 roku do godziny 17:30 zagłosowało zaledwie 16,91 procent uprawnionych.

Wśród regionów pod względem frekwencji przodowała Małopolska: tam do 17:00 do urn poszło 35,8 procent uprawnionych do głosowania.

Miejsce drugie to Mazowsze, gdzie frekwencja sięgnęła do siedemnastej 35,33 procent, a miejsce trzecie: Pomorze i frekwencja na poziomie 33,32 procent.

Na drugim końcu były województwa: opolskie - z frekwencją wynoszącą 27,03 procent, warmińsko-mazurskie, gdzie do 17:00 zagłosowało 27,59 procent uprawnionych, i lubuskie z frekwencją na poziomie 29,24 procent.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: głosowanie w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 23 we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

20:33

W jednej z obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu, jej członek w trakcie stemplowania kart do głosowania ukrył cztery z nich w kieszeni. Decyzją komisarza wyborczego we Wrocławiu odwołano go ze składu komisji - poinformowała Magdalena Kaszuba z delegatury KBW we Wrocławiu.



PKW: 67 incydentów związanych z naruszeniem prawa wyborczego TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>





20:25

Z relacji wyborców wynika, że przed polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą ustawiają się kolejki chętnych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wczoraj odbyło się głosowanie za Oceanem. Korespondent RMF FM rozmawiał z tymi, którzy oddali swój głos w wyborach:



20:07

O wydarzeniach wyborczej niedzieli 26 maja informowaliśmy Was w naszej specjalnej RELACJI NA ŻYWO: jej zapis ZNAJDZIECIE TUTAJ! >>>>





Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Padł rekord frekwencji! [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO] W kalendarzu 26 maja: właśnie dzisiaj wybieramy 52 posłów do Parlamentu Europejskiego! Lokale wyborcze otwarte zostały w całym kraju o godzinie 07:00, a Polacy - jak wynika z informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą - tłumnie je odwiedzają. Do godziny 17:00 głosy oddało 32,51... czytaj więcej

20:03

Tak jak w wyborach do Sejmu mandaty zostaną rozdzielone między komitety, które osiągną 5-procentowy próg wyborczy (według Kodeksu wyborczego w wyborach do PE 5 proc. próg obowiązuje także komitety koalicji). Głosy oddane na listy w skali kraju będą przeliczane metodą d'Hondta; dopiero później uzyskane przez komitet wyborczy mandaty będą rozdzielane pomiędzy okręgi w zależności od proporcji głosów oddanych na listę w danym okręgu.



W odróżnieniu od wyborów krajowych - okręgi wyborcze nie mają więc przypisanej określonej liczby mandatów do zdobycia. To ile mandatów przypadnie na dany okręg będzie pochodną kilku czynników: frekwencji, rozkładu głosów i mandatów pomiędzy poszczególne komitety w skali kraju oraz rozkładu głosów oddanych na komitety w poszczególnych okręgach.

20:02

Cząstkowe wyniki głosowania obwodowych komisji wyborczych będą publikowane dopiero od godz. 23 - dopiero wówczas zakończy się głosowanie we wszystkich krajach członkowskich

UE. Jak poinformowała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego powinniśmy poznać we wtorek.



20:01

W RMF FM tuż po zakończeniu ciszy wyborczej podamy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Sondaż przeprowadzono dla TVP, TVN i Polsat.

Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE.



20:00

Startuje Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24!



Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy co pół godziny: o 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00.



Zarówno w czasie niedzielnego Wieczoru Wyborczego, jak i w poniedziałek, najbardziej aktualne informacje, komentarze, prognozy i symulacje znajdziecie oczywiście na RMF 24.

Powyborczy poniedziałek w RMF FM to więcej rozmów naszych prowadzących! O godzinie 7:00, 8:00 i 9:00 będziemy pytać naszych gości o wyniki niedzielnego głosowania. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Już teraz zapraszamy na specjalną relację na żywo!