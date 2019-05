Powyborczy poniedziałek w RMF FM to więcej rozmów naszych prowadzących! O godzinie 7:00, 8:00 i 9:00 będziemy pytać naszych gości o wyniki niedzielnego głosowania.

O godzinie 7:00 do studia zajrzy Joachim Brudziński. Kandydata do Parlamentu Europejskiego, ministra spraw wewnętrznych i wiceszefa PiS zapytamy o kolejne kroki partii rządzącej po wyborczym werdykcie. Czy jeśli zostanie wybrany, poda się do dymisji ze swoich funkcji? Jak na wyniki zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński? Dowiecie się tego słuchając rozmowy Roberta Mazurka.

Joachim Brudziński / Archiwum RMF FM

O godzinie 8:00 nasz prowadzący przepyta wiceszefa Platformy Obywatelskiej Tomasza Siemoniaka. Co dalej z Koalicją Europejską? Czy opozycja będzie usatysfakcjonowana wynikami?

Tomasz Siemoniak / RMF FM

O godzinie 9:00 rano usiądzie przed mikrofonem Marcin Zaborski i porozmawia z Leszkiem Millerem w specjalnym łączeniu z Poznaniem - tam były premier był "dwójką" Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce.

Leszek Miller / RMF FM

Zapraszamy na gorący poniedziałkowy maraton rozmów w RMF FM już od 7:00!