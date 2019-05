W wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańcy wsi i małych miast najczęściej głosowali na PiS, a średnich i dużych miast - na Koalicję Europejską - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla trzech największych stacji telewizyjnych.

Liczenie głosów w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Przemyślu / PAP/Darek Delmanowicz /

Z sondażu wynika, że wśród mieszkańców wsi PiS uzyskało 56,3 proc. poparcia, 38,7 proc. w miastach do 50 tys. mieszkańców, 36,4 proc. w miastach 51-200 tys., 31,6 proc. w miastach zamieszkałych przez 201-500 tys. oóśb, a 27 proc. w miastach powyżej 500 tys. osób.

Na KE najwięcej głosów - 51,0 proc. - oddali mieszkańcy miast z liczbą ludności między 201-500 tys., 50,4 proc. - z miast powyżej 500 tys. ludzi; 42,8 proc. z miast do 50 tys.; 42,7 - z miast z liczbą mieszkańców od 51 do 200 tys.; najmniej głosów - 27,5 proc. - oddała wieś.



Wiosna najwięcej głosów uzyskała w miastach powyżej 500 tys. - 10,2 proc.; 7,4 proc. głosów oddały miasta 51-200 tys.; 6,7 proc. głosów oddali mieszkańcy miast do 50 tys.; 6,5 proc. z miast zamieszkałych przez 201-500 tys. ludzi; na wsiach to ugrupowanie uzyskało 4,9 proc. poparcia.



Konfederacja najwięcej, czyli 8,0 proc. głosów uzyskała w miastach 51-200 tys. oraz do 50 tys., uzyskując tam 6,0 proc. głosów. W miastach powyżej 500 tys. ludzi oddano 5,9 proc. głosów, a w miastach z liczbą ludności między 201-500 tys. - 5,6 proc. Najmniej głosów oddała wieś - 5,5 proc.



Tak głosowali wyborcy według wykształcenia

Wśród wyborców z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, najwięcej głosów uzyskało PiS - odpowiednio 69,9 proc. oraz 64,4 proc.; w tych grupach Koalicja Europejska uzyskała odpowiednio 17,5 i 24,3 proc.



Wśród wyborców z wykształceniem średnim i pomaturalnym najwięcej poparło PiS - 43,4 proc., natomiast Koalicja uzyskała 37,7 proc. Osoby z licencjatem i wykształceniem wyższym najczęściej wybierały Koalicję Europejską - 50,7 proc.; PiS w tej grupie uzyskało 26,4 proc. poparcia.



Jeśli chodzi o poparcie dla Wiosny, to 9,0 proc. głosów oddali wyborcy z wykształceniem licencjat i wyższym, a 6,3 proc. - ze średnim i pomaturalnym. Wśród osób z podstawom i średnim zawodowym Wiosnę poparło odpowiednio 3,8 oraz 3,3 proc.



7,1 proc. osób z wykształceniem licencjat i wyższe poparło Konfederację oraz 6,7 proc. wyborców ze średnim i pomaturalnym. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim zawodowym Konfederację poparło 4,8 proc. oraz 3,7 proc.



Jak głosowały poszczególne grupy zawodowe?

Wśród rolników najwięcej głosów oddano na PiS - 70,1 proc., podobnie w grupach: robotników (56,6 proc.), emerytów i rencistów (53,4 proc.) oraz bezrobotnych (50,9 proc.).



W grupach zawodowych: osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie, kierownicze i specjaliści 52,6 proc. zdobyła KE, podobny wynik uzyskała wśród właścicieli i współwłaścicieli firm - 51,4 proc.; ponadto, w grupie pracownicy administracji i usług uzyskała 42,4 proc. poparcia, a emeryci i renciści - 39,0 proc.



Uczniowie i studenci najwięcej głosów oddali na Kolację Europejską (28,3 proc.); w tej grupie PiS uzyskało 25 proc., Wiosna 17,2 proc., a Konfederacja 16,8 proc.