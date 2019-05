Wielkie odliczanie trwa: już jutro, 26 maja, wybierzemy posłów do Parlamentu Europejskiego! Na RMF 24 odpowiadamy tymczasem na najważniejsze - techniczne - pytania dot. głosowania. W jaki sposób oddać ważny głos? Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się już w czwartek 23 maja: państwa członkowskie UE mają w tym zakresie różne zwyczaje, w związku z tym każde z nich mogło wybrać dzień głosowania spośród czterech wskazanych - od czwartku do niedzieli.

W Polsce głosować będziemy jutro: w niedzielę 26 maja. Lokale wyborcze otwarte zostaną o 07:00 rano, a zamknięte o 21:00.

Wtedy też - jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania - zakończy się cisza wyborcza i poznamy pierwsze, sondażowe rozstrzygnięcia.

Gdzie głosować?

W Polsce głosujemy - co do zasady - w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu naszego stałego zameldowania.

Jeśli nie wiesz, gdzie mieścić się będzie Twoja komisja obwodowa, skorzystaj z wyszukiwarki na stronach Państwowej Komisji Wyborczej! >>>>

Chcący zagłosować poza miejscem stałego zameldowania mogli skorzystać z jednej z dwóch możliwości.

Jedną było pobranie w urzędzie gminy zaświadczenia o prawie do głosowania - z takim zaświadczeniem można jutro oddać głos w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Ostatnim jednak dniem, w którym można było taki dokument uzyskać, był piątek 24 maja.

Drugą opcją było dopisanie się do spisu wyborców w miejscu, w którym będziemy przebywać w dniu wyborów. Dopisać się do spisu wyborców w dowolnym miejscu na terenie Polski mogliśmy do wtorku 21 maja, zaś za granicą - do czwartku 23 maja.

Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?

Członkowie komisji wyborczej w lokalu, w którym będziemy oddawać głos, mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość - dlatego na głosowanie musimy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Jak oddać ważny głos?

Karty do głosowania będą - w zależności od okręgu - miały format A4 lub A3.

W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć listę kandydatów, na którą chcemy zagłosować, a następnie na tej liście - nazwisko wybranego kandydata i przy tym nazwisku postawić w kratce znak: X.

By głos był ważny, na jednej karcie do głosowania musi znaleźć się jeden znak "X" w jednej kratce.

Na piątkowej konferencji prasowej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomniała, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na karcie do głosowania można umieszczać dopiski - w kratce i poza nią - ale równocześnie podkreśliła, że jeśli np. znak "X" znajdzie w dwóch kratkach - głos będzie nieważny.

Należy po prostu powstrzymywać się przed dopisywaniem czegokolwiek. (...) Apelujemy, żeby rzeczywiście poważnie podchodzić do tego aktu oddania głosu i postawić ten jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata - zaznaczyła.

Zwróć uwagę na pieczęcie!

Szefowa KBW zaapelowała również, byśmy oddając głos zwrócili uwagę na pieczęcie na karcie do głosowania.

Na dole każdej karty do głosowania znajdują się odciski dwóch pieczęci. Jedna (pieczęć) jest drukowana razem z kartą, druga jest stawiana przez obwodową komisję wyborczą - tłumaczyła.

Prośba, żeby wyborcy sprawdzali, czy ta druga pieczęć - obwodowej komisji - jest na tej karcie do głosowania - podkreśliła.

Było to jedną z przyczyn protestów w poprzednich wyborach, kiedy komisja zapomniała bądź skleiła jej się karta i karty nie zostały opieczętowane (...) Taka karta nie może być uznana za ważną - przestrzegła Magdalena Pietrzak.