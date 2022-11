W czwartek w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęły się czterodniowe mistrzostwa Polski na dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Stawką rywalizacji są nie tylko tytuły, ale i miejsca w kadrze narodowej na listopadowe zawody Pucharu Świata. Już w trakcie pierwszego dnia mieliśmy kilka bardzo ciekawych pojedynków. Mistrzostwo Polski na 500 metrów wywalczyli Andżelika Wójcik i Damian Żurek, który wyprzedził mistrza Europy Piotra Michalskiego.

/ Materiał prasowy /

Sezon startowy nabiera tempa. Panczeniści w zeszłym tygodniu rywalizowali w Tomaszowie Mazowieckim w ramach PGE Pucharu Polski, teraz walczą o medale mistrzostw Polski. Dla wielu z nich start w Arenie Lodowej jest ważnym sprawdzianem przed startami międzynarodowymi.

Z pewnością z dzisiejszego zwycięstwa może być zadowolona rekordzistka Polski Andżelika Wójcik, która triumfowała na dystansie 500 metrów. Wygrana na pewno cieszy, bo gdy się choć raz zagości na pierwszym miejscu to chce się to kontynuować, bez przerwy - mówi nowa mistrzyni Polski.

Andżelika Wójcik

Z samego biegu nie jestem zadowolona, bo zrobiłam mnóstwo błędów, w Pucharze Świata z pewnością byłoby to kilka oczek w dół. Chcę już reprezentować taki poziom, by pokazywać się z mocnej strony nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Cieszy ten złoty medal, ale technicznie jest jeszcze sporo do poprawy. Po ostatnim sezonie apetyt wzrósł, chcę zagościć w światowej czołówce, ale jednocześnie po ostatnich igrzyskach obiecałam sobie, że na kolejne czterolecie będę się powoli rozkręcała - dodaje zawodniczka, która na swoim koronnym dystansie wyprzedziła w Arenie Lodowej Karolinę Bosiek i Kaję Ziomek.

Wydawało się, że w biegu mężczyzn na tym samym dystansie zwycięży mistrz Europy Piotr Michalski, który startując w przedostatniej parze wykręcił czas poniżej 36 sekund (35.71). Jednak po chwili, w ostatniej parze, bardzo dobrze spisał się Damian Żurek, poprawiając wynik Michalskiego o 16 setnych sekundy.

Muszę powiedzieć, że nie jestem zaskoczony tym wynikiem, Damian pokazywał mocną formę na treningach i spodziewałem się, że nie muszę tutaj wygrać - mówi Piotr Michalski. Chciałem jednak trochę lepszej swojej dyspozycji, choć nie chcę być dla siebie zbyt surowy, bo cały czas mocno trenujemy pod następne starty. Nabieramy prędkości i już za kilka dni wylatujemy na walkę w Pucharze Świata - dodaje.

Piotr Michalski

Nowym mistrzem Polski na dystansie 500 metrów został Damian Żurek - to jego pierwsze seniorskie złoto w karierze. Jestem z tego bardzo zadowolony, zrealizowałem swoje małe marzenie - cieszy się Żurek - Nasz klucz do sukcesów to fakt, że razem z pozostałymi kadrowiczami jesteśmy na treningach jedną drużyną i zawsze się wspieramy. Mój bieg nie był idealny, mam jeszcze pewne aspekty do poprawy. Teraz złapiemy jeszcze trochę świeżości. Szykujemy się do startów w Pucharach Świata, tam mamy mieć najwyższą dyspozycję.

Damian Żurek

Po zakończeniu mistrzostw w Tomaszowie wyłoniona zostanie kadra narodowa na pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w Stavanger (11-13 listopada) i Heerenveen (18-20 listopada). MP na dystansach zakończą się w niedzielę, 6 listopada. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Transmisja na żywo ze wszystkich czterech dni mistrzostw będzie dostępna na YouTube, na kanale PZŁS.

Przede wszystkim liczymy na jak najlepsze wyniki i wysoką formę naszych zawodników - mówi Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Widać, że zawodnicy są głodni startów, ciekawi jak będą się prezentować po okresie przygotowawczym. Doszło do sporych zmian w sztabie szkoleniowym, my też z zaciekawieniem czekamy na efekty wspólnej pracy i udane starty na arenie międzynarodowej - dodaje prezes.

Rafał Tataruch

Organizatorem MP na dystansach jest Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Partnerem głównym zawodów jest PGE Polska Grupa Energetyczna, a partnerami instytucjonalnymi - Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Tomaszowskie Centrum Sportu, zarząd-ca Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Partnerami są 4F, Weron.pl, MCC Me-dale oraz Rehasport.

Wyniki 1. dnia 37. MP na dystansach:

500 metrów kobiet: 1. Andżelika Wójcik (MKS Cuprum Lubin) 38.48, 2. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Mazowiecki) 39.11, 3. Kaja Ziomek (MKS Cuprum Lubin) 39.30;

500 metrów mężczyzn: 1. Damian Żurek (KS Pilica Tomaszów Mazowiecki) 35.55, 2. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 35.71, 3. Gaweł Oficjalski (AZS AWF Katowice) 36.60;

3000 m kobiet: 1. Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) 4:15.04, 2. Olga Kaczmarek (AZS AWF Katowice) 4:28.87, 3. Liwia Kubin (KS SNPTT 1907 Zakopane);

5000 metrów mężczyzn: 1. Szymon Palka (KS ARENA Tomaszów Mazowiecki) 6:43.64, 2. Artur Janicki (UKS Błyskawica Domaniewice) 6:48.87, 3. Norbert Piekielny (KS ARENA Tomaszów Mazowiecki) 6:58.11.