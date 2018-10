Rada Europy zabiera głos ws. Rosji i zwrotu Polsce wraku tupolewa, szokujące słowa szefa Krajowej Rady Sądownictwa, alternatywny Nobel literacki przyznany - to niektóre piątkowe informacje. Nie mieliście czasu dziś ich śledzić? Przygotowaliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia.

Rada Europy zabrała głos ws. Rosji i zwrotu Polsce wraku tupolewa

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

W dokumencie czytamy m.in. że na podstawie załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej, od państwa, w którym doszło do wypadku, wymaga się zwrotu wraku oraz innych materiałów dowodowych, państwu w którym statek powietrzny był zarejestrowany, po tym, jak badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone. A to stało się w styczniu 2011 r. (wraz z opublikowaniem raportu MAK - PAP) - podkreślono.



Rada Europy zabrała głos ws. Rosji i zwrotu Polsce wraku tupolewa Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. W dokumencie czytamy m.in. że na podstawie załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej, od państwa, w którym doszło do wypadku, wymaga się... czytaj więcej

Kownacki o rezolucji ws. wraku tupolewa: To trzeba potraktować jako sukces

Do sprawy rezolucji wzywającej Rosję do zwrotu wraku tupolewa odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki.



Mamy chyba pierwszy akt międzynarodowy, który tę sprawę podnosi. Przed ponad 8 lat nie było takiej możliwości. To trzeba potraktować jako sukces - stwierdził. W 2010 roku uzyskanie wraku było banalnie proste - ocenił również gość Marcina Zaborskiego.



Kownacki o rezolucji ws. wraku tupolewa: To trzeba potraktować jako sukces "Mamy chyba pierwszy akt międzynarodowy, który tę sprawę podnosi. Przed ponad 8 lat nie było takiej możliwości. To trzeba potraktować jako sukces" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki pytany o rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu... czytaj więcej

Czarzasty o wspólnych listach: Nie poszlibyśmy razem liżąc ręce PO

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM był natomiast Włodzimierz Czarzasty.



Nieprawdą jest, że chcieliśmy iść z PO razem w wyborach. Zaproponowaliśmy pół roku temu taką samą sytuację jak w Łodzi. Jeżeli pan Rafał Trzaskowski zawiązałby swój komitet, PO nie wystawiłaby swojej listy, SLD nie wystawiłoby swojej listy, to poszlibyśmy razem - stwierdził gość Roberta Mazurka.



Szef SLD przyznał też, że "wyklucza powyborcze koalicje z PiS-em". Dopytywany o to, czy jego wypowiedź nie świadczy o tym, że teza o wspólnych listach SLD i PO jest prawdziwa, stwierdził: Ale to byłaby lista podmiotów, które są partnerami, a nie byśmy poszli liżąc bez przerwy ręce Platformie. Po prostu taka sytuacja.



Czarzasty o wspólnych listach: Nie poszlibyśmy razem liżąc ręce PO "Nieprawdą jest, że chcieliśmy iść z PO razem w wyborach. Zaproponowaliśmy pół roku temu taką samą sytuację jak w Łodzi. Jeżeli pan Rafał Trzaskowski zawiązałby swój komitet, PO nie wystawiłaby swojej listy, SLD nie wystawiłoby swojej listy, to poszlibyśmy razem" - stwierdził w Porannej... czytaj więcej

Szokujące słowa szefa KRS: Będziemy konsultować się z rządem po decyzji TSUE

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W piątek głośno zrobiło się o słowach szefa Krajowej Rady Sądownictwa.



Trudno niuansować to w ten sposób, żebyśmy się identyfikowali z państwem a z rządem nie. Staramy się trzymać z dala od polityki, natomiast jeśli ona wkracza w naszą działalność, to staramy się znaleźć jakąś rozsądną granicę. Wszystkiego nie da się załatwić w ten sposób, że zamkniemy się w KRS i nie będziemy mieli żadnych związków z polityką - mówił w RMF FM sędzia Leszek Mazur.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - w rozmowie z naszym dziennikarzem Patrykiem Michalskim - pierwszy raz wprost przyznał, że Rada będzie szukała konsultacji z rządem, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałoży na Polskę środki zabezpieczające. Sędzia ujawnił również, że KRS nie zastosowała się do zabezpieczenia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie interpretacji orzeczenia przygotowanej przez biuro prawne KRS.

Po ocenie Rada ustaliła, że to zabezpieczenie NSA nas nie dotyczy - mówił Leszek Mazur.



Szokujące słowa szefa KRS: Będziemy konsultować się z rządem po decyzji TSUE "Trudno niuansować to w ten sposób, żebyśmy się identyfikowali z państwem a z rządem nie. Staramy się trzymać z dala od polityki, natomiast jeśli ona wkracza w naszą działalność, to staramy się znaleźć jakąś rozsądną granicę. Wszystkiego nie da się załatwić w ten sposób, że zamkniemy się w... czytaj więcej

Jak usprawnić komunikację? Plany kandydatów na prezydenta Poznania

W piątek gościliśmy w Poznaniu w ramach naszej przedwyborczej akcji "Bitwa o miasta". Na tle innych dużych polskich miast, stolica Wielkopolski - pod względem codziennych problemów mieszkańców - specjalnie się nie wyróżnia. Każdego ranka mieszkańców nurtują podobne problemy. Kandydatów na prezydenta Poznania pytaliśmy o to, jaki mają pomysł na usprawnienie komunikacji miejskiej. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT



Mieszkanie w Warszawie? Trzeba na nie pracować trzy razy dłużej niż w Chicago

W piątek pisaliśmy też o tym, że w Warszawie na mieszkanie trzeba pracować trzy razy dłużej niż w Chicago, a w Krakowie równie długo jak w Tokio. To wnioski z naszych obliczeń i globalnego zestawienia banku UBS. Szwajcarski bank zauważa, że nieracjonalna dysproporcja między cenami mieszkań i zarobkami miejscowych wcześniej czy później doprowadzi do załamania cen na rynku.



Mieszkanie w Warszawie? Trzeba na nie pracować trzy razy dłużej niż w Chicago W Warszawie na mieszkanie trzeba pracować trzy razy dłużej niż w Chicago. W Krakowie równie długo jak w Tokio - to wnioski z naszych obliczeń i globalnego zestawienia banku UBS. Szwajcarski bank zauważa, że nieracjonalna dysproporcja między cenami mieszkań i zarobkami miejscowych wcześniej czy... czytaj więcej

Porwanie dzieci w podwarszawskich Łazach: Sprawca zatrzymany

W piątek koło Grójca na Mazowszu policjanci zatrzymali mężczyznę, który spowodował wypadek w podwarszawskich Łazach i uprowadził samochodem dwoje swoich dzieci - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.



Oprócz ojca dzieci w ręce funkcjonariuszy wpadł jeszcze jeden mężczyzna, który brał udział w porwaniu. Wciąż poszukiwana jest trzecia osoba.



Porwanie dzieci w podwarszawskich Łazach: Sprawca zatrzymany Koło Grójca na Mazowszu policjanci zatrzymali mężczyznę, który spowodował wypadek w podwarszawskich Łazach i uprowadził samochodem dwoje swoich dzieci - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. czytaj więcej

Para z Tychów szukała niani do dziecka. Kandydatki mieli gwałcić

Szokujące informacje z Tychów. Małżeństwo mieszkające w tym mieście poszukiwało opiekunki do dziecka. Zgłaszające się kandydatki były zapraszane na rozmowę do ich mieszkania i tam brutalnie gwałcone - pisze "Gazeta Wyborcza", powołując się na rozmowy ze śledczymi.



Para z Tychów szukała niani do dziecka. Kandydatki mieli gwałcić Małżeństwo z Tychów poszukiwało opiekunki do dziecka. Zgłaszające się kandydatki były zapraszane na rozmowę do ich mieszkania i tam brutalnie gwałcone – pisze "Gazeta Wyborcza", powołując się na rozmowy ze śledczymi. czytaj więcej

Maryse Conde, pisarka z Karaibów laureatką Alternatywnego Nobla

Przyznano alternatywnego literackiego Nobla / PAP/EPA/JANERIK HENRIKSSON /

W piątek pojawiła się też istotna informacja ze świata kultury: Francuska pisarka urodzona w Gwadelupie, Maryse Conde, została laureatką nowej międzynarodowej nagrody literackiej, zwanej Alternatywnym Noblem.

Werdykt ogłoszono w piątek w sztokholmskiej Bibliotece Miejskiej. Nagroda została ustanowiona w odpowiedzi na rezygnację w tym roku z ogłoszenia przez Akademię Szwedzką literackiej Nagrody Nobla.

W Polsce twórczość Maryse Conde znana jest m.in. za sprawą powieści "Ja, Tituba, czarownica z Salem".

Maryse Conde, pisarka z Karaibów laureatką Alternatywnego Nobla Francuska pisarka urodzona w Gwadelupie, Maryse Conde, została laureatką nowej międzynarodowej nagrody literackiej, zwanej Alternatywnym Noblem. Werdykt ogłoszono w piątek w sztokholmskiej Bibliotece Miejskiej. Nagroda została ustanowiona w odpowiedzi na rezygnację w tym roku z ogłoszenia przez... czytaj więcej

Księżniczka Eugenia wyszła za mąż. W sukni z dekoltem odsłaniającym bliznę

Księżniczka Eugenia / PAP/EPA/WILL OLIVER /

Wnuczka królowej Elżbiety II, dziewiąta w linii sukcesji do brytyjskiego tronu księżniczka Eugenia wyszła za mąż za przedsiębiorcę Jacka Brooksbanka. Para pobrała się w XV-wiecznej kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Panna młoda zrezygnowała z welonu. Miała na sobie suknię z głębokim dekoltem na plecach, odsłaniającym jej bliznę. Był to zabieg celowy. TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT