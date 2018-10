Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. W dokumencie czytamy m.in. że na podstawie załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej, od państwa, w którym doszło do wypadku, wymaga się zwrotu wraku oraz innych materiałów dowodowych, państwu w którym statek powietrzny był zarejestrowany, po tym, jak badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone. A to stało się w styczniu 2011 r. (wraz z opublikowaniem raportu MAK - PAP) - podkreślono.

Hangar, w którym znajduje się wrak tupolewa / Wojciech Pacewicz / PAP

"Ciągła odmowa zwrotu wraku i innych dowodów ze strony władz Rosji, stanowi nadużycie prawa, wzmogła też po stronie polskiej spekulacje, że Rosja ma coś do ukrycia" - czytamy w rezolucji przyjętej w piątek przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.



Rezolucja zawiera wezwanie Federacji Rosyjskiej do: zwrotu wraku bez dalszej zwłoki w sposób, który zapobiegnie dalszej degradacji materiału dowodowego, odpowiednie zabezpieczenie wraku do tego czasu, oraz powstrzymanie się od działań, mogących zostać uznanych za bezczeszczenie miejsca katastrofy.

Według posła PiS Dominika Tarczyńskiego w rezolucji zapisano, że Rosja ma rok na oddanie wraku.



Rosjanie mają teraz 12 miesięcy na zwrot wraku. Bardzo ważne jest to, że w raporcie zapisano - co próbowano odrzucić - że Rosja najprawdopodobniej ma coś do ukrycia. (...) Najważniejsze jest to, że Rosja będzie musiała zwrócić wrak. Ma na to wyznaczony czas - twierdzi poseł PiS. Dominik Tarczyński podkreśla, że rezolucja jest pierwszym międzynarodowym dokumentem tej rangi.



Cieszymy się i to jest dobry znak dla przyszłości Europy - zaznaczył Tarczyński.



Jeśli Rosja nie wykona tego, co jest zawarte w rezolucji, mamy tytuł do tego, aby zablokować udział parlamentarzystów Rosji w ogóle w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - twierdzi z kolei Włodzimierz Bernacki (PiS).



Dominik Tarczyński dodaje, że jeśli Rosji zależy, aby być członkiem tak ważnej instytucji, powinna rezolucję wypełnić.





Dokument został oparty na raporcie posła sprawozdawcy Pietera Omtzigta z Holandii, który opracował go na podstawie opinii dwóch ekspertów prawa międzynarodowego - Timothy Brymera z Wielkiej Brytanii i Pablo Mendesa de Leona z Hiszpanii.



Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego eksperci wskazali, że w świetle konwencji chicagowskiej, wrak powinien zostać zwrócony Polsce.



(ug)