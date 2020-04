O 1997 powiększył się w ciągu minionych 24 godzin bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarło już 40 661 osób -najwięcej na świecie. Od dziś można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce, a w lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki.





Od dziś przestał obowiązywać zakaz wstępu do lasów, nałożony 3 kwietnia w związku ze stanem epidemii koronawirusa. W lasach w niemal całym kraju panuje jednak najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Uważajmy podczas spacerów - zaapelował rzecznik Komendanta Głównego PSP Krzysztof Batorski. Od początku tego roku wybuchło ponad 2100 pożarów lasów i 23 tysiące pożarów traw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 20 kwietnia zniesione zostają zakazy korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, a także plaż.







O 1997 powiększył się w ciągu minionych 24 godzin bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarło już 40 661 osób - najwięcej na świecie - o ok. 17 tys. więcej niż we Włoszech i o ok. 20 tys. niż w Hiszpanii. Prawie połowa zgonów w USA przypada na stan Nowy Jork (18 298).