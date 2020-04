Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza potwierdził w poniedziałek, że kraj będzie od maja wchodził w drugą fazę walki z epidemią, czyli etap łagodzenia restrykcji. "Ale chcę, żeby jedno było jasne; batalia nie jest jeszcze wygrana"- powiedział wywiadzie radiowym.

Zdjęcie ilustracyjne / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

W wypowiedzi dla rzymskiego Radia Capital szef resortu zdrowia oświadczył: Zaaprobowaliśmy wszyscy razem normy po to, aby 4 maja był datą, wokół której musimy tworzyć drugą fazę.



Zastrzegł zarazem: Chodzi nie o datę, ale o to, jak to zrobić. Za jeden z priorytetów na nowym etapie Speranza wskazał wzmocnienie służby zdrowia w całym kraju. Zapowiedział, że w następnym rządowym dekrecie zapisane zostaną dodatkowe środki na ten cel.



Potrzebne są nam specjalistyczne szpitale dla pacjentów z Covid-19, bo w mieszanych placówkach łatwo szerzą się zakażenia. Bardzo trudno je zablokować, gdy w jednej strukturze są pacjenci z Covid-19 i inni - oświadczył Speranza.



Minister zapytany o to, kiedy zostaną wznowione rozgrywki piłkarskie odparł: Jestem zagorzałym kibicem, ale przy ponad 400 zmarłych dziennie szczerze mówiąc jest to ostatni problem, jakim powinniśmy się zajmować. Ważniejsze jest życie ludzi - podkreślił minister zdrowia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Bez szczepionki na koronawirusa restrykcje mogą być konieczne do 2022 roku





Trudna sytuacja służby zdrowia we Włoszech. Nie żyje już 137 zakażonych lekarzy

Do 137 wzrosła w poniedziałek we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała krajowa federacja Izb Lekarskich. Zanotowano sześć następnych zgonów.





Zmarli to pediatra, dentysta, lekarz rodzinny, wirusolog-immunolog, lekarz pogotowia oraz laryngolog.



We Włoszech zakażonych koronawirusem jest ponad 17 tysięcy pracowników służby zdrowia.