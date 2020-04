"Moja dymisja była wyrazem dążenia do kompromisu. Liczę, że teraz gotowością do niego wykażą się nasi koalicjanci" – stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" lider Porozumienia – Jarosław Gowin. "Jedyny naprawdę stabilny rząd możliwy w tej kadencji, to rząd Zjednoczonej Prawicy" – ocenił.

REKLAMA