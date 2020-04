Od dziś rodzice w Norwegii mogą odprowadzić swoje pociechy do żłobka. To efekt złagodzenia restrykcji nałożonych przez rząd w Oslo w walce z epidemią koronawirusa. Za tydzień w szkolnych ławkach ponownie zasiądą uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej. Norweski rząd chce także, by jeszcze przed latem uczniowie wrócili do szkoły. Okazuje się jednak, że co czwarta rodzina nie odprowadzi dziś malucha do żłobka – wynika z sondażu norweskiej telewizji NRK.

