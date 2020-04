Samorządy mają dostawać więcej pieniędzy z podatków: to podstawowe założenie nowej tarczy antykryzysowej, która objąć ma właśnie gminy i powiaty. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda dotarł do szczegółów zmian szykowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W tej chwili - jak ustalił nasz dziennikarz - jasne są dwa rozwiązania.

Po pierwsze: zwiększony ma zostać udział powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa.

Dzisiaj do powiatów trafia 25 procent dochodów z tego tytułu. Po zmianach ma to być 50 procent - i w sumie ma to przynieść powiatom około 400 milionów złotych.

Drugie rozwiązanie ma dotyczyć podatków takich jak PIT i CIT, podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, opłata skarbowa czy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Obecnie dochodami z tych podatków dzielą się - co do zasady: mniej więcej po połowie - rząd i samorządy.

Założenie w ramach nowej tarczy antykryzysowej jest takie, że ta proporcja ma zostać zwiększona na korzyść gmin i powiatów.

Skutki spadku wpływów z tych podatków ma więc wziąć na siebie państwo.