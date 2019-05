Niebezpieczny incydent w Pyrzowicach - mężczyzna wyłamał awaryjne drzwi w terminalu pasażerskim. Intruz został już zatrzymany. W Korei Północnej doszło do czystek wśród dygnitarzy - uznawany za prawą rękę Kim Dzong Una Kim Jong Czol został zesłany do obozu pracy, a były ambasador Kim Hjok Czol został stracony. Polscy ustawodawcy chcą przyjąć nowe przepisy ws. hulajnóg - chodzi m.in. o limit prędkości. Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej M. decyzją sądu pozostanie w areszcie. Takie były najważniejsze informacje piątku. Zebraliśmy je specjalnie dla Was.

Wyłamał drzwi w terminalu i wtargnął do samolotu. Niebezpieczny incydent na lotnisku w Pyrzowicach

Na lotnisku w śląskich Pyrzowicach doszło do niebezpiecznego incydentu. Nieuprawniona osoba dostała się na pokład samolotu. Mężczyzna wcześniej wyłamał awaryjne drzwi ewakuacyjne w terminalu pasażerskim. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Port lotniczy ogranicza się na razie do krótkiego oświadczenia, w którym potwierdza, że wczoraj wieczorem mężczyzna wtargnął do strefy zastrzeżonej lotniska. Aby dostać się na płytę postojową wyłamał awaryjne drzwi ewakuacyjne w terminalu pasażerskim B, a później wszedł do samolotu. Tam został zatrzymany przez Służbę Ochrony Lotniska i przekazany Straży Granicznej. Nie stawiał oporu.

Nowe przepisy ws. hulajnóg: Limit prędkości i poruszanie się po ścieżkach rowerowych 23 minuty temu

Limit prędkości 25 km/h i jazda bez wymogu zakładania kasku. To zapisy ustawy, która ma uregulować poruszanie się hulajnogami elektrycznymi - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. W przyszłym tygodniu ustawa ma zostać wpisana do harmonogramu prac rządu. W ustawie ma się też znaleźć kluczowy zapis, że hulajnogi elektryczne mają poruszać się po ścieżkach rowerowych. Teraz użytkownicy hulajnóg traktowani są jak piesi.



Nowe przepisy ws. hulajnóg: Limit prędkości i poruszanie się po ścieżkach rowerowych Limit prędkości 25 km/h i jazda bez wymogu zakładania kasku. To zapisy ustawy, która ma uregulować poruszanie się hulajnogami elektrycznymi - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. W przyszłym tygodniu ustawa ma zostać wpisana do harmonogramu prac rządu. W ustawie ma się też znaleźć kluczowy... czytaj więcej

Po rekonstrukcji nie zmieni się liczba wicepremierów w rządzie

Po rekonstrukcji rządu nie zmieni się liczba wicepremierów - dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. To oznacza, że w przyszłym tygodniu - we wtorek 4 czerwca - jak wynika z naszych informacji - powołany zostanie także nowy wiceszef rządu, w miejsce Beaty Szydło, która zdobyła mandat europosła. Wcześniej politycy PiS dopuszczali możliwość zlikwidowania tej funkcji.



Hetman o porażce wyborczej KE: Niemal przez całą kampanię graliśmy na boisku PiS

Hetman o porażce wyborczej KE: Niemal przez całą kampanię graliśmy na boisku PiS Jakub Rutka /RMF FM

"Nie sądzę, żeby (Donald Tusk - przyp. RMF FM) miał jakiś decydujący wpływ na wynik wyborczy w ostatnią niedzielę. (...) Najważniejsze było to, że cała kampania była nie na temat. Udało się PiS-owi narzucić tematy, które nie są w kompetencjach Parlamentu Europejskiego, które są w wyłącznej kompetencji parlamentu narodowego, np. sprawy światopoglądowe" - tak na pytanie o to, czy Donald Tusk zaszkodził Koalicji Europejskiej w kampanii wyborczej odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Hetman.



CAŁA ROZMOWA DO ZOBACZENIA I PRZESŁUCHANIA >>>TUTAJ<<<



Co z odprawami dla odchodzących ministrów?

Po przyszłotygodniowej rekonstrukcji rządu, stanowisko zwolni pięcioro ministrów, którzy zdobyli mandaty europarlamentarzystów m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, czy Elżbieta Rafalska. Razem z opuszczeniem rządu, pojawia się zwykle pytanie o odprawy.



Czy odchodzący ministrowie je dostaną? Odpowiedź brzmi: nie. Mogliby dostać, gdyby w ciągu trzech miesięcy po zwolnieniu urzędu, podjęli pracę, gdzie zarabialiby mniej, niż do tej pory w rządzie.



Wypadek zabytkowego samolotu w miejscowości Napoleon. Pilot zginął na miejscu

Zabytkowy samolot z okresu II wojny światowej - stylizowany na brytyjski myśliwiec Spitfire - rozbił się w lesie w Napoleonie w pobliżu Kłobucka w Śląskiem. Maszyna pochodziła z pobliskiego prywatnego muzeum Dywizjonu 303. Pilot zginął na miejscu.



Były rzecznik MON Bartłomiej M. pozostanie w areszcie

Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomiej M. pozostanie w areszcie. Sąd nie uznał jego zażalenia, gdyż istnieją przesłanki do utrzymania tymczasowego aresztowania,

Były rzecznik MON przebywa w areszcie od 30 stycznia. Został zatrzymany przez CBA. Usłyszał zarzut m.in. "przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny i działania na szkodę spółki PGZ".

Czystka wśród dygnitarzy Korei Północnej. Egzekucje i oskarżenia o zdradę

Kim Jong Czol uznawany za prawą rękę przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una został zesłany do obozu pracy - poinformowała południowokoreańska gazeta "Chosun Ilbo". Kim Jong Czol był odpowiedzialny za przygotowania do drugiego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem. Z kolei na obrzeżach Pjongjangu stracony został Kim Hjok Czol - były ambasador Korei Płn. w Hiszpanii, negocjator ds. atomowych oraz specjalny przedstawiciel Korei Północnej ds. kontaktów z USA, który kierował przygotowaniami strony północnokoreańskiej do szczytu w Hanoi.

"Bardzo ostrożnie podchodziłbym do takiej informacji" - tak najnowsze wieści płynące z Korei Północnej skomentował w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Bogdanem Zalewskim Nicolas Levi - francuski politolog polskiego pochodzenia i analityk ds. Korei w Instytucie Boyma.

PRZECZYTAJCIE rozmowę Bogdana Zalewskiego z Nicolasem Levim! >>>>

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un / KCNA / PAP/EPA

Największa w historii grupa imigrantów próbowała sforsować granicę USA z Meksykiem

Amerykańskie służby zatrzymały największą w historii grupę imigrantów, jaka chciała przedostać się do Stanów Zjednoczonych przez granicę z Meksykiem: mowa o 1036 ludziach. Próbę sforsowania granicy zarejestrowały kamery.

W reakcji prezydent USA Donald Trump kolejny raz oskarżył Meksyk o to, że robi za mało, by powstrzymać falę imigrantów. Ogłosił również, że od 10 czerwca zaczną obowiązywać 5-procentowe cła na towary sprowadzane z Meksyku - i że będą one sukcesywnie rosły, dopóki problem migracji nie zostanie rozwiązany.