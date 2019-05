"Kapitan Dinama Zagrzeb Arijan Ademi powiedział mi, że reprezentacja Macedonii Północnej bardzo mobilizuje się na mecz z nami" - ujawnił piłkarz reprezentacji Polski i mistrza Chorwacji Damian Kądzior. W czwartek w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie polskiej kadry przed meczami eliminacyjnymi mistrzostw Europy 2020 z Macedonią Północną i Izraelem.

Piłkarze reprezentacji Polski podczas treningu w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Arijan mówił mi, że nasi najbliżsi rywale bardzo mobilizują się na spotkanie z nami. Na pewno będą chcieli korzystnie pokazać się na tle najmocniejszej drużyny w grupie. Mówił, że na naszym meczu na pewno będzie pełny stadion. Kibice i piłkarze nie mogą się doczekać meczu z nami, bo jesteśmy najlepszym zespołem w tej grupie. Wiem, że jest tam duża mobilizacja, ale nasz zespół dysponuje większą jakością i wierzę, że przywieziemy trzy punkty - podkreślił Kądzior.

Arkadiusz Reca kontuzjowany. Opuszcza zgrupowanie kadry Arkadiusz Reca opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczów eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną i Izraelem - poinformował rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Obrońca Atalanty Bergamo doznał kontuzji na treningu w klubie. czytaj więcej

Odnosząc się do zgrupowania kadry - pierwszego tak długiego, odkąd reprezentację Polski prowadzi Jerzy Brzęczek, zaznaczył: Wszyscy liczymy na owocną pracę. Do tej pory zazwyczaj spotykaliśmy się w poniedziałek, a już w czwartek graliśmy mecz. Zawsze tego czasu na treningi było mało. Teraz będziemy mieli czas, aby pokazać się trenerowi.

Po dwóch kolejkach eliminacji Euro 2020 biało-czerwoni z sześcioma punktami prowadzą w grupie G. Po cztery punkty mają najbliżsi rywale Polaków: reprezentacje Macedonii Północnej i Izraela.

Ostatni mecz z Łotwą pokazał, że każde spotkanie w tej grupie będzie ciężkie. Jesteśmy faworytem najbliższych, ale musimy pokazać to na boisku. Eliminacje są długie i za każdym razem musimy zdobywać punkty - podkreślił Kądzior.

Z uznaniem wypowiedział się o drużynie Izraela, która w poprzedniej kolejce pewnie pokonała u siebie Austrię 4:2.

Na pewno reprezentacja Izraela w meczu z Austrią pokazała się z dobrej strony. Izrael dysponuje dużą siłą ofensywną i strzela dużo goli - mówił.

Póki co jednak musimy się skupić na meczu w Skopje. Na wyjeździe na pewno będzie to ciężkie spotkanie - podsumował Kądzior.

Do najbliższych meczów reprezentacja Polski przygotowuje się na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek biało-czerwoni wylecą do Skopje, gdzie dzień później zagrają z Macedonią Północną. Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, gdzie w poniedziałek, 10 czerwca, na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz z Izraelem.