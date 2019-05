Kim Jong Czol uznawany za prawą rękę przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una został zesłany do obozu pracy - poinformowała południowokoreańska gazeta "Chosun Ilbo". Kim Jong Czol był odpowiedzialny za przygotowania do drugiego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem. Z kolei na obrzeżach Pjongjangu stracony został Kim Hjok Czol - były ambasador Korei Płn. w Hiszpanii, negocjator ds. atomowych oraz specjalny przedstawiciel Korei Północnej ds. kontaktów z USA, który kierował przygotowaniami strony północnokoreańskiej do szczytu w Hanoi.

Kim Dzong Un i Donald Trump w czasie spotkania w Hanoi, które przygotowywał Kim Jong Czol /KCNA /PAP/EPA

