Ostrzeżenia trzeciego - najwyższego - stopnia wydał w nocy Instytut Meteorologii dla Małopolski i woj. śląskiego. Dotyczą intensywnych opadów. W niedzielę z powodu burz i deszczy strażacy interweniowali 2107 razy. Najwięcej wezwań odnotowano w Małopolsce, Mazowszu, Śląsku, a także w województwie kujawsko-pomorskim. Sytuację pogodową śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

08:48 Ponad 2,1 tys. interwencji strażaków w całym kraju

2107 razy interweniowali w niedzielę strażacy w związku z wystąpieniem w całym kraju burz i ulewnych deszczy - poinformowałrzecznik komendanta głównego PSP Krzysztof Batorski.



Najwięcej wezwań odnotowano w Małopolsce (672), Mazowszu (363), Śląsku (200), a także w województwie kujawsko-pomorskim (200). W większości przypadków działania straży polegały na pompowaniu wody, umacnianiu wałów i budowie doraźnych zabezpieczeń z worków z piaskiem.



Rzecznik PSP dodał, że dodatkowo w poniedziałek od północy do godz. 6 strażacy wyjeżdżali do zdarzeń pogodowych 337 razy.



08:43 Mazowsze

Do godz. 6 w poniedziałek w związku z burzami na Mazowszu strażacy interweniowali 374 razy - przekazał PAP rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.



Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu skutków silnego wiatru oraz na wypompowywaniu wody z podtopionych budynków i ulic.



Kierzkowski poinformował, że najwięcej zdarzeń związanych z pogodą odnotowano w Warszawie (125) oraz w powiatach: sierpeckim (75), pruszkowskim (32), żuromińskim (18), mławskim (18), wołomińskim (14), sokołowskim (13), legionowskim (11), płońskim (8), radomskim (6), grójeckim (6), płockim (5), mińskim (5), garwolińskim (5) i piaseczyńskim (5).



Według prognoz IMGW na Mazowszu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, a lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może też spaść grad.

08:39 Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski i Śląska

Przed silnymi deszczami i burzami w Małopolsce oraz części Śląska ostrzegł Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Lokalnie spadnie nawet do 100 mm deszczu.



Na terenie niemal całego województwa małopolskiego IMGW prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Miejscami może spaść od 50 mm do 80 mm, a lokalnie nawet 100 mm. W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.



Podobnie prognozy wyglądają dla południowo wschodnich powiatów województwa śląskiego. M.in. w powiecie bielskim i cieszyńskim spodziewane są umiarkowane, okresami silne opady od 50 mm do 80 mm, a lokalnie 100 mm. Będą też burze z porywami wiatru do 80 km/h.

08:20 Woj. łódzkie

Około 100 razy interweniowali ostatniej nocy strażacy w woj. łódzkim. Ostatniej doby odnotowaliśmy ok. 200 interwencji, dotyczących przede wszystkim lokalnych podtopień. Strażacy wyjeżdżali do zalanych piwnic i garaży, usuwali powalone drzewa. Zgłoszenia takich problemów wpływały na terenie całego województwa. Tylko wieczorem i w nocy straż wyjeżdżała w Łódzkiem około 100 razy - poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Łodzi.



Zgodnie z najnowszym komunikatem IMiGW silny deszcz z burzami będzie występował w dziś na całym obszarze woj. łódzkiego do godz. 22. Możliwe są tez opady gradu i wystąpienie porywistego wiatru do 75 km/h.



W związku z opadami synoptycy przestrzegają także przed zagrożeniem hydrologicznym w zlewniach dopływów Warty i górnej Prosny. Na obszarach prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia.

08:15 Opolszczyzna

Rano przekroczenie stanów alarmowych odnotowano na czterech rzekach województwa opolskiego. Jak poinformował dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej, na kolejnych 12 przekroczone są stany ostrzegawcze.



Według wskazań wodomierzy, stan alarmowy został przekroczony na Opawie, Ścinawie Niemodlińskiej, Osobłodze i Nysie Kłodzkiej. Z powodu podtopień zalana została droga lokalna z Nowego Młyna do Steblowa. W poniedziałek rano strażacy zostali wezwani do zalanych piwnic jednego z zakładów produkcyjnych w Oleśnie. Zdaniem ratowników, poziom rzek w regionie w najbliższych godzinach w znacznej mierze będzie zależał od ilości opadów po czeskiej stronie granicy oraz w województwie śląskim.

08:09 Dolny Śląsk

Stany alarmowe przekroczone na czterech wodowskazach w regionie, a ostrzegawcze na 20 - tak wygląda rano sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląski. Służby kryzysowe wojewody wskazują, że sytuacja powodziowa w regionie jest stabilna, a poziom wody w rzekach opada.



Stany alarmowe przekroczone są na czterech wodowskazach w regionu: na Białej Lądeckiej w Żelaźnie, na Czarnej Wodzie w Gniechowicach, na Ślęzie w Borowie i na Oławie w Oławie. Z kolei stany ostrzegawcze przekroczone są na 20 wodowskazach.



Pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują nadał w gminach Bogatynia, Leśna, Mysłakowice, Mirsk, Gryfów Śląski oraz na terenie całego powiatu kłodzkiego i lubańskiego. Pogotowia przeciwpowodziowe wprowadzono również w Kłodzku i Bardzie. W Kłodzku w sobotę ogłoszono alarm powodziowy, ale sytuacja poprawiła się i obecnie obowiązuje tam pogotowie przeciwpowodziowe.



Do rana strażacy w związku z opadami interweniowali ponad 80 razy. Zgłoszenia związane były głównie z wypompowywaniem wody z piwnic czy usuwaniem połamanych konarów drzew.

07:39 Woj. kujawsko-pomorskie

Po burzach i intensywnych opadach deszczu w województwie kujawsko-pomorskim strażacy ostatniej doby interweniowali 235 razy. Zgłoszenia dotyczyły w zdecydowanej większości wypompowywania wody - poinformował w poniedziałek dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.



Strażacy byli wzywani przede wszystkim do wypompowywania wody z ulic, podwórek i piwnic domów, a stosunkowo rzadko do usuwania powalonych drzew i połamanych konarów. Po nocnych opadach spodziewamy się w ciągu dnia nowych zgłoszeń z prośbami o wypompowywanie wody - powiedział dyżurny KW PSP.



Najczęściej strażacy byli wzywani w powiatach aleksandrowskim i inowrocławskim - po 60 razy oraz toruńskim - 35 razy.



W regionie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne dla obszaru dopływów górnej Noteci. W związku z opadami deszczu możliwy jest wzrost poziomu rzek i wystąpienie lokalnych podtopień.

07:07 Powiat bocheński

Sytuacja jest o wiele lepsza niż w weekend - mówią strażacy z powiatu bocheńskiego w Małopolsce. To jeden z rejonów najbardziej dotkniętych przez ulewne deszcze w ostatnich dniach. W weekend strażacy interweniowali tam 110 razy. Ewakuowano 48 osób.

Bochnia / Marek Wiosło / RMF FM





Reporter RMF FM Marek Wiosło, który jest w miejscowości Łapczyca niedaleko Bochni, informuje, że tak jak w okolicznych miejscowościach, także i tutaj poziom wody w lokalnych potokach i rzeczkach znacząco opadł. Skutki podtopień cały czas są widoczne. W Łapczycy woda podtopiła wiele budynków mieszalnych i gospodarczych, zalała także drogę krajową numer 94. Na wielu drogach leży błoto, a przy rzekach worki z piaskiem. W niektórych miejscach wciąż strażacy wypompowują wodę z piwnic.

Bochnia / Marek Wiosło / RMF FM

Bochnia / Marek Wiosło / RMF FM

Zalane są niektóre pola uprawne, a na wielu rzekach i potokach utrzymują się nadal stany ostrzegawcze. Na Rabie obowiązuje stan alarmowy - tu poziom wody jest tu wyższy o pół metra niż zwykle.

Rzeka Raba koło Bochni /Marek Wiosło /RMF FM





Rzeka Raba koło Bochni / Marek Wiosło / RMF FM

Rzeka Raba koło Bochni /Marek Wiosło /RMF FM





07:01 Woj. śląskie

227 razy interweniowali strażacy po ulewach w Śląskiem. Najwięcej pracy mieli w Częstochowie - tam wyjeżdżali ok. 60 razy. 20 interwencji było w okolicach Myszkowa - to na północy województwa. W centrum województwa najwięcej pracy strażacy mieli w Gliwicach, a na południu w Cieszynie.

Nikomu nic się nie stało. Straż głównie zajmowała się pompowaniem wody z zalanych piwnic i ulic. Ok. 60 wyjazdów związanych było z silnym wiatrem.

Od wczoraj w dwóch kolejnych powiatach - raciborskim i wodzisławskim - obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Wcześniej ogłoszone zostało także na terenie Bielska -Białej oraz powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, żywieckiego.

06:55 Sztab kryzysowy

O godz. 8:30 w Krakowie kolejne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Uczestnicy omówią meldunki służb, które spływają teraz z powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Najnowsze prognozy synoptyków, ktorzy też wezmą udział w posiedzeniu, wskazują, że dziś w Małopolsce też będzie padać przez cały dzień. Deszcz będzie jednak mniej intensywny niż wczoraj.

06:50 Podkarpacie

190 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w związku z burzami, jakie przeszły nad regionem od niedzielnego popołudnia. Jak poinformował dyżurny operacyjny podkarpackiej PSP Piotr Flejszar, strażacy interweniowali w całym województwie, ale najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach: przeworskim, jarosławskim, przemyskim, sanockim, leżajskim, brzozowskim i niżańskim.



Ich interwencje polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic, podwórek i zabezpieczaniu posesji przed zalaniem workami z piaskiem. Strażacy udrażniali też zalane przepusty drogowe.



Flejszar zapewnił, że nikt nie ucierpiał.



Z informacji przekazanych PAP w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wynika, że w związku z intensywnymi opadami deszczu na kilku rzekach i potokach w regionie poprzekraczane są stany ostrzegawcze, w tym m.in.: na Wisłoku, Jasiołce, Sanie, Osławie, potoku Czarna. Natomiast na Osławie w Zagórzu i Pielnicy w Nowosielcach przekroczone zostały stany alarmowe odpowiednio o 9 i 58 cm.



Na razie jednak nie zostały wprowadzone pogotowia przeciwpowodziowe i alarmy powodziowe.

06:37 Szczyrzyc

Jedną z najbardziej poszkodowanych miejscowości po wczorajszych ulewach był Szczyrzyc w powiecie limanowskim w Małopolsce. Tam woda zalała wiele domów, podmyła drogi, zabrała kilka mostów i wdarła się do miejscowego szpitala.



Powódź w powiecie limanowskim Jacek Skóra / RMF FM



Powódź w powiecie limanowskim Jacek Skóra / RMF FM



Prognozy na noc zapowiadały kolejne ulewy - na szczęście tym razem się nie spełniły. Mieszkańcy, którzy przygotowywali się na kolejna falę opadów, odetchnęli z ulgą.

Strażacy wczoraj przez kilka godzin zabezpieczali tutejszy szpital przed kolejnym zalaniem. Od strony rzeki Stradomki ułożyli specjalne zapory przeciwpowodziowe i obłożyli je workami z piaskiem. Te wszystkie zabezpieczenia na szczęście okazały się niepotrzebne.

W pobliskim Jodłowniku poprzedniej nocy spadło 150 litrów deszczu na metr kwadratowy, a dzisiejszej tylko 15.

Szpital zaczął już dziś przyjmować pacjentów, ale krajobraz wokół wygląda jak po wojnie - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Część dróg jest całkowicie zniszczona. W miejscu, gdzie był asfalt, straszą teraz kilkumetrowej głębokości wyrwy. Płoty, mostki, dojazdy do domów i same domy - wymagają wiele napraw.

06:24 Małopolska

672 razy interweniowali od soboty do północy - czyli w ciągu ostatnich 48 godzin - strażacy w Małopolsce. Najwięcej pracy mieli w powiecie limanowskim - tam wyjeżdżali do akcji dokładnie 239 razy. Wypompowywali wodę z zalanych posesji i piwnic, usuwali też powalone drzewa.



Tylko w Małopolsce w działania zaangażowanych było ponad 4,2 tys. strażaków i druhów OSP.



W powiecie krakowskim duże szkody są w gminie Racławice. Rzeka Racławka wystąpiła z koryta i zalała tam drogi i podwórka, a na posesje i ulice dostało się błoto spływające z pól. Podobny problem był też w gminie Iwanowice - tam zanieczyszczenia z drog usuwali strażacy.

06:11 Łapanów

W małopolskim Łapanowie w niedzielę po nocnych ulewach wezbrana woda przerwała wał przeciwpowodziowy na rzece Stradomka. Rozlała się po miejscowości i na okoliczne pola - niektóre niżej położone budynki zalane zostały nawet na wysokość dwóch metrów.

Zalana miejscowość Grabie w gminie Łapanów Gorąca Linia RMF FM



Jak informuje o poranku reporter RMF FM Marek Wiosło na szczęście poziom wody już znacznie się obniżył.

Tak o poranku wygląda Łapanów / Marek Wiosło / RMF FM

W miejscowości widać jednak skutki ostatnich podtopień, na ulicach i chodnikach wciąż jest bardzo dużo błota, leżą także worki z pisakiem, przed niektórymi domami widać wyniesione i zniszczone meble i inne przedmioty.

Tak o poranku wygląda Łapanów / Marek Wiosło / RMF FM

Tak o poranku wygląda Łapanów / Marek Wiosło / RMF FM





05:59 Ostrzeżenie IMGW dla woj. świętokrzyskiego

Dla woj. świętokrzyskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami. Jest ważne do godz. 8 w poniedziałek i obejmuje powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu miejscami będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

05:28 Usuwanie skutków nawałnic w Małopolsce

Wczoraj w Małopolsce trwało usuwanie skutków nawałnic, które przeszły w nocy z soboty na niedzielę.

W Kasince Małej w gminie Mszana Dolna rzeka uszkodziła pobliską infrastrukturę, przepusty i tartaki. Porwane przez wodę drewno znalazło się na drogach. Straż cały czas wypompowuje wodę z zalanych posesji i piwnic, usuwa także powalone drzewa.



Władze powiatu limanowskiego wstępnie szacują straty na 30 mln zł. Ulewa trwała kilka godzin, a naprawa uszkodzeń potrwa wiele miesięcy.



W związku z padającym deszczem trzeba było na wyższe kondygnacje ewakuować szpital w Szczyrzycu, ponieważ wylała w tej miejscowości rzeka Stradomka. Doszło do zalania stacji trafo, szpital pracował na zasilaniu awaryjnym - mówił RMF FM rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.

Zalane zostało nowe skrzydło lecznicy, które nie zostało jeszcze oddane do użytku.

Wiele domów jest podmytych, uszkodzone mosty i drogi, nie można było przejechać przez Węglówkę, ani dojechać do Łapanowa. W niektórych miejscach na drogi naniesione zostało kilkadziesiąt centymetrów szlamu i kamieni.

Ze starostą limanowskim Mieczysławem Urygą rozmawia Maciej Pałahicki Jacek Skóra / RMF FM

W pow. myślenickim rzeka Suszanka zerwała dwa mosty, w Lubniu na drodze wojewódzkiej nr 968 woda naniosła ziemię, co spowodowało utrudnienia, zatem należy zachować szczególną ostrożność w ruchu.

Wojewoda małopolski jest przygotowany, żeby od poniedziałku mogła być realizowana wypłata 6000 zł w przypadku zalanych budynków - poinformował wczoraj w Krakowie prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył po południu w posiedzeniu małopolskiego zespołu zarządzania kryzysowego.



Prezydent Andrzej Duda o ustaleniach sztabu kryzysowego TVN24/x-news

Duda zaznaczył, że szef MON wydał zgodę na działania wojsk inżynieryjnych oraz WOT na zalanych terenach.

05:27 Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w powiatach woj. wielkopolskiego.



Ostrzeżenie ważne do godziny 6. w poniedziałek obejmuje powiaty: gnieźnieński, kaliski, kolski, Konin, koniński, słupecki i turecki.



"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h" - napisano w ostrzeżeniu.



Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.

05:25 Ostrzeżenie IMGW dla województwa łódzkiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów województwa łódzkiego przed silnym deszczem z burzami wydał w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia ważne do godziny 6. w poniedziałek obejmuje powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski.



"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h" - napisano w komunikacie. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk określono na 80 proc.

05:23 Ostrzeżenie IMGW dla woj. kujawsko-pomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w ostrzeżeniu trzeciego stopnia burze z gradem w województwie kujawsko-pomorskim.



Ostrzeżenie ważne do godziny 6. w poniedziałek obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki i wąbrzeski. "Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie do90 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - czytamy w ostrzeżeniu. Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.



Natomiast 85-proc. prawdopodobieństwo burz z gradem obejmuje powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek i włocławski. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie do 90 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 6 rano.

05:10 Ostrzeżenia IMGW dla Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w nocy ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla

Podkarpacia. Kilkanaście powiatów Małopolski obejmuje ostrzeżenie trzeciego stopnia - przed silnym deszczem z burzami.



IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. "Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" - napisano w ostrzeżeniu obowiązującym do godziny 6 rano w poniedziałek. Prawdopodobieństwo określono na 80 proc.



Burze z gradem (ostrzeżenie drugiego stopnia) mogę też wystąpić (prawdopodobieństwo 80 proc.) do godziny 6 rano w powiatach województwa świętokrzyskiego: buskim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim. IMGW prognozuje tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.



Natomiast ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami obejmuje powiaty Małopolski: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, olkuski, wielicki. Ostrzeżenie to ważne jest do godziny 8 w poniedziałek.



"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 50 mm do 80mm, lokalnie 100 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h" - czytamy. Ostrzeżenie jest ważne do godziny 8 w poniedziałek (prawdopodobieństwo 80 proc.).



Podobne ostrzeżenie trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami (ważne do godziny 8.) dotyczy też powiatów: limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego.



Ostrzeżenie drugiego stopnia (z prawdopodobieństwem 80 proc.) dotyczy też powiatów w województwie małopolskim: dąbrowskiego, tarnowskiego i Tarnowa. IMGW prognozuje w nim wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie to ważne jest do godziny 8 rano.



Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami dotyczy też powiatu gorlickiego (ważne do godziny 8 w poniedziałek, 80 proc. prawdopodobieństwo): "Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad."