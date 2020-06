Ciepło, ale deszczowo – tak synoptycy zapowiadają kolejny tydzień w pogodzie. Opady mają być już nie tak intensywne, jak w miniony weekend, ale – jak ostrzega IMGW – należy się spodziewać miejscami gwałtownych burz z silnymi opadami. Sprawdźcie pogodę na najbliższy tydzień.

Deszczowa pogoda w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

We wtorek burze oraz intensywne opady deszczu z nimi związane tylko na północnym wschodzie Polski. Tam też możliwe są opady punktowo do 40 mm, porywy wiatru do 65 km/h oraz grad. Na pozostałym obszarze słaby, przelotny deszcz.

Mimo opadów, ma być dość ciepło - od 20°C do 24°C, chłodniej tylko na obszarach podgórskich i nad morzem, od 17°C do 19°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy tylko nad morzem, północny i północno-zachodni.

W dalszej części tygodnia nadal przeważać będą przelotne opady deszczu oraz burze. Ja ostrzegają synoptycy - miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr oraz opady gradu.

Od środy do piątku jeszcze umiarkowanie ciepło, na termometrach od 20°C do 25°C w środę, w czwartek od 21°C do 27°C, w piątek od 24°C do 27°C.

Wekend ciepły, ale deszczowy

Wedug prognoz w weekend ma być ciepło, ale wilgotno. Na termometrach na południu kraju w najcieplejszym momencie dnia do 29°C.

Niestety w dalszym ciągu musimy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, lokalnie intensywnych, oraz burz, również z silnymi porywami wiatru i gradem.