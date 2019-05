Lider Kukiz’15 Paweł Kukiz wyraził na Facebooku ubolewanie, że w święto Konstytucji 3 maja nie zostały oficjalnie uhonorowane pomniki jej twórców, "a same postaci nie doczekały się należnego im wyróżnienia". Polityk zamieścił nagranie, na którym widać, jak składa kwiaty m.in. pod pomnikiem Hugona Kołłątaja w Warszawie.

Paweł Kukiz złożył kwiaty pod pomnikami twórców Konstytucji 3 maja w Warszawie - m.in. Stanisława Staszica i Hugona Kołłątaja. Niestety, ci nasi twórcy Konstytucji 3 maja są pominięci milczeniem. Mówi się tylko o samym zdarzeniu, samej konstytucji - stwierdził Paweł Kukiz. Wielu polityków - z litości nie będę wymieniał nazwisk - składa dziś kwiaty pod pomnikami Dmowskiego, Piłsudskiego, Paderewskiego i Witosa - dodał lider Kukiz’15.



Film pokazujące składanie kwiatów przez Pawła Kukiza kończy tweet marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego: "Demokracja, wolność, parlamentaryzm, patriotyzm. Święto Narodowe Trzeciego Maja kojarzy się właśnie z tymi wartościami. Nasza Konstytucja była pierwszą w Europie. Jej twórcy zasługują na najwyższy szacunek. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie". W tym wpisie podkreślono zdanie: "Jej twórcy zasługują na najwyższy szacunek".





Paweł Kukiz opatrzył nagranie krótkim komentarzem. "Dziś 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Parady, Msze za Ojczyznę, przemówienia, medale, bankiety, a jednocześnie praktycznie zero pamięci o Twórcach tej Konstytucji. Ich pomniki nie zostały oficjalnie uhonorowane a same postaci nie doczekały się należnego im wyróżnienia. Smutne to, bo przecież nie byłoby dziś Święta, gdyby nie Oni..." - napisał polityk.