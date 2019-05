Nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi - mówił Donald Tusk, podczas swojego wykładu w Uniwersytecie Warszawskim.

Chciałbym od razu przeciąć wszelkie spekulacje - rację mają ci, którzy mówią, że jako szef Rady Europejskiej nie powinienem angażować się w kampanię polityczną na rzecz jakiejś wybranej partii politycznej, gdyż nie jest to rolą mojego urzędu - powiedział Tusk w swoim wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim.



Ale jest moim prawem i obowiązkiem jako przewodniczącego Rady Europejskiej wspierać Europejczyków w każdym kraju UE, wszystkich tych, którzy uparli się, czasami wbrew trudnym okolicznościom, aby ludzi łączyć, a nie dzielić, żeby łączyć dla swojej ojczyzny i dla Europy - za to wam bardzo dziękuję - dodał były premier.



Przed Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego ustawiony został telebim, na którym wystąpienie mogą oglądać wszyscy ci, którym nie udało dostać się na salę. Zgromadzeni na UW goście powitali szefa Rady Europejskiej oklaskami. "Donald Tusk, Donald Tusk!" - skandowali.



Wykład, jeszcze przed rozpoczęciem, był szeroko komentowany w przestrzeni politycznej. Mam nadzieję, że Donald Tusk uszanuje konstytucyjną wolność uczelni od nacisków i obecności treści politycznych - powiedział w poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. Jest dla mnie rzeczą zrozumiałą, że ten wykład może być traktowany w środowisku akademickim jako ważne wydarzenie, ale nie powinno się wpisywać w kampanię wyborczą - podkreślił Gowin.



Wystąpienie Tuska "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach" organizowało internetowe pismo "Liberte" wraz z Uniwersytetem Warszawskim. W połowie kwietnia powiedział dziennikarzom w PE w Strasburgu, że podczas wizyty w Polsce tego dnia będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia". Jak dodał, to dobry dzień, by mówić o konstytucji, miejscu Polski w Europie, znaczeniu wolności i wolnych wyborach