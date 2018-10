Awaria podczas startu rakiety kosmicznej Sojuz, skandaliczne zaniedbanie Krajowej Rady Sądownictwa, Polska zawetowała konkluzję Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Wspólnoty w 2017 roku. To niektóre z czwartkowych wydarzeń. Przygotowaliśmy przegląd najważniejszych informacji dnia!

Ta kandydatura nie powinna trafić do prezydenta

W czwartek zrobiło się głośno o skandalicznym zaniedbaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Okazuje się, że Aleksander Stępkowski, który wczoraj nie został powołany na sędziego Sądu Najwyższego, doskonale wiedział, że nie może nim zostać, bo wciąż ma dwa obywatelstwa. Istnieje dokument, w którym sam Stępkowski oświadcza, że dopiero czeka na potwierdzenie, iż zrzekł się brytyjskiego obywatelstwa. To karta zgłoszenia, jaką profesor wysłał do KRS zgłaszając swoją kandydaturę. Nie dość więc, że o wykluczającym z konkursu na sędziego Sądu Najwyższego wciąż trwającym podwójnym obywatelstwie wiedział sam kandydat, to wiedziała o tym także sprawdzająca go Krajowa Rada Sądownictwa.



Polska zawetowała konkluzję Rady UE. Poszło o zapis o osobach LGBTI

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zdecydował o zawetowaniu konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Wspólnoty w 2017 roku. Weto oznacza, że dokument nie zostanie przyjęty, bo w tej sprawie wymagana jest jednomyślność.



Polska nie chciała się zgodzić na tekst, w którym była mowa o potrzebie ochrony osób o odmiennej orientacji seksualnej, imigrantów i kobiet. Jeden z dyplomatów powiedział RMF FM, że Warszawa chciała, aby wykreślono zapis o osobach LGTBI.



Liga Narodów: Dziś mecz Polska-Portugalia

Jednym z głównych wydarzeń dnia będzie wieczorny mecz polskiej reprezentacji z Portugalią w Chorzowie w Lidze Narodów.



Rozgrywający setny mecz w piłkarskiej reprezentacji Polski kapitan Robert Lewandowski oraz drugi z napastników - Krzysztof Piątek - są w składzie biało-czerwonych. Na ławce rezerwowych pozostał Jakub Błaszczykowski.



Początek spotkania w Chorzowie o godz. 20.45.



Awaryjne lądowanie statku kosmicznego Sojuz

Rosyjski załogowy statek kosmiczny Sojuz MS-10 uległ w czwartek awarii po starcie z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Dwóch kosmonautów wylądowało awaryjnie na terytorium tego kraju, są żywi i nie ucierpieli podczas lądowania - podały media w Rosji oraz NASA.



Wypadek na Słowacji: Kierowcom grozi do 20 lat więzienia

"To było świadome działanie polskich kierowców" - mówi reporterowi RMF FM rzecznik słowackiej prokuratury. Śledczy postanowili postawić nowe zarzuty polskim kierowcom luksusowych samochodów, którzy w poprzednią niedzielę spowodowali śmiertelny wypadek w Dolnym Kubinie na Słowacji.

W środę słowacki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowani całej trójki. Teraz grozi im nawet do 20 lat więzienia.



Jest decyzja w sprawie cen gazu dla gospodarstw domowych

Wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak zapowiedział w czwartek, że spółka nie będzie wnioskować o zmianę taryfy gazowej dla gospodarstw domowych na 2018 rok.



Nie planujemy w tym roku żadnych zmian, jeśli chodzi o ceny gazu dla gospodarstw domowych. Nie złożymy żadnego wniosku o zmianę taryfy. Nie ma takiego planu - powiedział Woźniak w czwartek dziennikarzom. Przypomniał, że obecna taryfa PGNiG obowiązuje do końca grudnia.



Żuk i Tułajew. Jak chcą rozwiązać problemy Lublina?

W czwartek gościliśmy w Lublinie w ramach naszej przedwyborczej akcji "Bitwa o miasta".



Nowy prezydent Lublina będzie się musiał zmierzyć z nowymi problemami, takimi jak przejazd przez zakorkowane miasteczko akademickie, zadłużenie, rewitalizacja Podzamcza oraz brak miejsc parkingowych. Czy włodarzem Lublina zostanie urzędujący od dwóch kadencji Krzysztof Żuk z PO popierany przez Nowoczesną, PSL i SLD? A może Sylwester Tułajew - poseł PiS a niegdyś miejski radny? To wciąż pytanie bez odpowiedzi, ale wiemy już, że kandydaci mają odmienne wizje miasta. Zobaczcie rozmowy z tymi kandydatami na urząd prezydenta Lublina:





Rabiej o Jakim: Nie wygra wyborów na dzikiej reprywatyzacji, choć nie wiem jak by się nadął

Wybory samorządowe były głównym tematem czwartkowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego był Paweł Rabiej.



Polaryzacja jest duża. W Warszawie mamy 14 kandydatów. Walka między głównym kandydatem Rafałem Trzaskowskim i Patrykiem Jakim jest silna. Zobaczymy jak będzie, ale my robimy wszystko, żeby wygrać w pierwszej turze - mówił Paweł Rabiej, kandydat Koalicji Obywatelskiej na wiceprezydenta Warszawy. Trzeba być pokornym i patrzeć na to, co samemu się robi. Mnóstwo energii wkładamy w to, żeby przekonać warszawiaków do naszego programu "Warszawa dla wszystkich". Po drugie nie wolno nie doceniać przeciwnika, bo nie wiadomo, czym nas zaskoczy - stwierdził polityk Nowoczesnej.



Gliński o filmie "Kler": Ten pan z tematu poważnego zrobił karykaturę

Z kolei gościem Porannej rozmowie w RMF FM był Piotr Gliński. Odpowiedział m.in. na pytanie, czy pogratuluje Wojciechowi Smarzowskiemu filmu "Kler". Przykro mi jest, że ten pan z tematu, który jest ważny i poważny - bo choćby było jedno molestowanie w Kościele czy gdziekolwiek, to trzeba o tym mówić - zrobił karykaturę - powiedział.

Minister kultury przyznał też, że filmu nie widział, ale przeczytał streszczenie jego scenariusza.

