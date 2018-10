Rosyjski załogowy statek kosmiczny Sojuz MS-10 uległ awarii po starcie z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Dwóch kosmonautów wylądowało awaryjnie na terytorium tego kraju, są żywi i nie ucierpieli podczas lądowania - podały media w Rosji oraz NASA.

Statek kosmiczny Sojuz MS-10 / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Sojuz MS-10 wystartował o godzinie 11:40 czasu moskiewskiego (godz. 10:40 czasu polskiego) i w pierwszych minutach lot przebiegał zgodnie z planem. Później podano informację o awarii.



Kosmonauci - Rosjanin Aleksiej Owczynin i Amerykanin Nick Hague - zdołali wylądować w kapsule, która oddziela się od statku kosmicznego podczas awarii. Jest ona wyposażona w system spadochronów i silniki wyhamowujące, które umożliwiają miękkie lądowanie. Systemy bezpieczeństwa zadziałały bez zakłóceń.

Kosmonauci wylądowali około 20-25 km od miasta Żezkazgan w środkowym Kazachstanie. Nie ucierpieli podczas awaryjnego lądowania i jest z nimi łączność. Dotarły już do nich ekipy poszukiwawczo-ratownicze i obaj są już na zewnątrz, a ich stan jest dobry - podała NASA.



Według wstępnych ocen przyczyną awarii Sojuza MS-10 mogło być złe mocowanie bocznych bloków rakiety nośnej - informują media rosyjskie. Po awarii na czas nieokreślony odłożono start statku kosmicznego Sojuz MS-11 zaplanowany na grudzień.



Takie lądowanie awaryjne to zawsze jeden z zakładanych scenariuszy, ale astronauci mieli dużo szczęścia, że wyszli bez szwanku - podkreślił w rozmowie z RMF FM dr Andrzej Kotarba z Centrum Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Astronauci Nick Hague i Aleksiej Owczinin przed startem / Bill Ingalls / NASA / HANDOUT / PAP/EPA

Rosyjskie media: Stan kosmonautów Sojuza jest "nie całkiem dobry"

Stan kosmonautów rosyjskiego załogowego statku kosmicznego Sojuz MS-10, którzy po awarii tego statku musieli lądować awaryjnie, jest "nie całkiem dobry" i zostaną oni w najbliższym czasie przewiezieni do Moskwy - podała agencja TASS.



Źródło agencji na kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie wyjaśniło, że kosmonautów "zbadali lekarze i ich stan jest nie całkiem dobry". Źródło to nie podało szczegółów.



Wcześniej, krótko po przybyciu służb ratowniczych na miejsce awaryjnego lądowania, amerykańska agencja kosmiczna NASA podała, że kosmonauci "są w dobrym stanie". Przy tym, NASA potwierdziła, że kosmonauci będą przewiezieni do centrum szkoleniowego kosmonautów pod Moskwą.







Rosja zawiesza starty załogowe do wyjaśnienia awarii Sojuza MS-10

Rosja do czasu wyjaśnienia awarii statku kosmicznego Sojuz MS-10 zawiesi czasowo załogowe starty kosmiczne - poinformował wicepremier Jurij Borisow, który w rządzie Rosji odpowiedzialny jest za branżę kosmiczną.



W tej sytuacji, naturalnie, starty zostaną przerwane, aż do przeanalizowania całej sytuacji, po to aby zapewnić bezpieczeństwo - powiedział Borisow.



Wicepremier zapewnił, że Rosja przedstawi stronie amerykańskiej wszelkie niezbędne informacje na temat przyczyn awarii Sojuza MS-10. "Myślę, że strona amerykańska ze zrozumieniem przyjmie tę sytuację. My naturalnie nie będziemy ukrywać przyczyn - tego się nie robi w takich sytuacjach. Oni mają obowiązek wiedzieć (co się stało), przekażemy im wszelkie niezbędne dane" - powiedział Borisow.



Przypomniał, że obecnie tylko Rosja zapewnia transport załóg na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).



Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na źródło na kosmodromie Bajkonur, że załoga ISS ma obecnie wystarczające zapasy żywności i wody. Awaria Sojuza MS-10 nie wpłynie na funkcjonowanie stacji - zapewniło to źródło.

(ph)