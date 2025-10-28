We wtorek rano w Kenii rozbił się samolot z 12 osobami na pokładzie. Katastrofa miała miejsce na południu kraju. Prawdopodobnie wszyscy pasażerowie zginęli - przekazał tamtejszy urząd lotnictwa cywilnego (KCAA). Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane.

W Kenii rozbił się samolot z 12 osobami na pokładzie/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Katastrofa lotnicza w Kenii

Wypadek miał miejsce chwilę po starcie samolotu, o godz. 5:30 miejscowego czasu. Według KCAA maszyna rozbiła się na trasie z Diani (południe Kenii) do Kichwa Tembo w parku narodowym Masai Mara (południowo-zachodnia część kraju).

Na pokładzie znajdowało się 12 osób, prawdopodobnie wszyscy zginęli. Zagraniczne portale donoszą, że podróżni to zagraniczni turyści.

Według medialnych spekulacji przyczyną mogła być słaba widoczność, podyktowana złą pogodą.

Ze zdjęć opublikowanych w sieci można wnioskować, że nikt nie przeżył tej katastrofy.