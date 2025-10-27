Serhij K. - Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream ma być wydany niemieckim władzom. Tak zdecydował włoski sąd w Bolonii. Mężczyzna jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z wydarzeniami na Bałtyku z 2022 roku. Ukrainiec został aresztowany w sierpniu w Rimini (Włochy).

Włoski sąd w Bolonii zdecydował o wydaniu Serhija K. niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości / Shutterstock

Serhij K. trafi do Niemiec

W poniedziałek sąd w Bolonii podjął decyzję o przekazaniu niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości Serhija K. - Ukraińca podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream w 2022 roku. Informację przekazała agencja Reuters, powołując się na obrońcę zatrzymanego.

Pełnomocnik Ukraińca zapowiada jednak, że oskarżony złoży skargę kasacyjną. Miałby się nią zająć Najwyższy Sąd Kasacyjny we Włoszech.

Mężczyznę zatrzymano w sierpniu w Rimini. Włoska agencja ANSA podała wówczas, że 49-latek wpadł w ręce policji podczas wakacji, które spędzał z rodziną nad Adriatykiem. Niemiecka prokuratura twierdzi, że był on koordynatorem akcji, w wyniku której zniszczono gazociąg Nord Stream w 2022 roku. Podczas operacji miał się znajdować na pokładzie łodzi.

Niedawno polski sąd odmówił wydania Niemcom innego podejrzanego w tej sprawie - Wołodymyra Żurawlowa. Ukrainiec został zatrzymany w Polsce na podstawie wydanego w Niemczech Europejskiego Nakazu Aresztowania. Warszawski Sąd Okręgowy postanowił o niewydawaniu go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.