"Ten projekt będziemy kończyli teraz, latem" - poinformował premier Donald Tusk o decyzji dotyczącej wprowadzonego w marcu pakietu "Ceny Paliwa Niżej". "Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu" - powiedział szef rządu.

Pakiet CPN ma zostać wygaszony latem / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Premier Donald Tusk poinformował, że rząd zakończy latem projekt dotyczący dopłat do cen paliw.

Celem programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) była ochrona konsumentów przed wzrostem cen paliw w czasie kryzysu związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.

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Premier podczas sobotniej konferencji prasowej w Łomży (Podlaskie) został zapytany, do kiedy będzie obowiązywać pakiet CPN.

Myśmy zakładali, i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. (...) Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował Tusk, nie podając jednak konkretnej daty.

Jak ocenił, "są niezłe" sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Dodał, że takie sygnały były już wcześniej, ale - jak podkreślił - "pierwsze informacje, decyzje o m.in. odblokowaniu pieniędzy irańskich przez Emiraty (Arabskie) w związku z postępem w rozmowach pokojowych, dają nadzieję na to, że wzrost cen paliw spowodowany wojną zostanie zatrzymany i one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu".

"Ceny Paliwa Niżej"

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br. umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.