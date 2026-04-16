Mężczyźni, którzy napadli w środę we Wrocławiu na konwój z gotówką, wciąż pozostają nieuchwytni - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Ukradli oni ponad ćwierć miliona złotych. Grozi im do 15 lat więzienia.

Policja od środy szuka sprawców napadu na konwój w centrum Wrocławia

Jak informowaliśmy wcześniej do napadu na konwój przewożący gotówkę z kantoru doszło w środę około godz. 12:40 na ul. Bzowej we Wrocławiu. Podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, poinformowała, że w trakcie napadu ani konwojentom, ani osobom postronnym nic się nie stało.

Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska ustaliła, że w napadzie wzięło udział czterech mężczyzn. Dwóch z nich siedziało w samochodzie, który celowo wjechał w konwój. Po zderzeniu podbiegli do auta z pracownikami kantoru, wybyli szybę i zabrali gotówkę. W sumie ponad 250 tys. złotych i 15 tys. funtów brytyjskich.

Następnie porzucili swój uszkodzony samochód i wsiedli do podstawionego pojazdu, którym siedziało dwóch kolejnych mężczyzn.

Do tej pory nie udało się ich zatrzymać. W związku z trwającymi poszukiwaniami policja i prokuratura nie zdradza szczegółów dotyczących akcji. Wiadomo natomiast, że sprawcom grozi 15 lat więzienia.



