​Miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wynosi średnio 15 tys. 691 zł brutto, co oznacza wzrost o 4 proc. względem zeszłego roku, kiedy było to 15 tys. 127 zł brutto - wynika z "Raportu Płacowego". Najmocniej wzrosły wynagrodzenia w finansach i księgowości.

Wynagrodzenia kadry menedżerskiej w górę / Shutterstock

Z raportu firmy Antal wynika, że największe wzrosty wynagrodzeń odnotowano w finansach i księgowości, gdzie średnie płace zwiększyły się o 9 proc., osiągając 16 tys. 509 zł brutto, wobec 15 tys. 143 zł w 13. edycji raportu.

Firmy z sektora finansowego poszukują dziś specjalistów zdolnych nie tylko do raportowania, ale też do analizy danych i wdrażania rozwiązań automatyzujących procesy. Zyskują przede wszystkim role łączące kompetencje analityczne, technologiczne i strategiczne. W księgowości coraz częściej pojawia się rotacyjność obowiązków, co poszerza zakres odpowiedzialności pracowników i przekłada się na wyższe oczekiwania płacowe - wyjaśnił cytowany w informacji Michał Borkowski z Antal.

Z kolei w branży prawnej wynagrodzenia wzrosły o 6 proc., średnio do 16 tys. 340 zł brutto, a najszybciej rosną płace w obszarach związanych z prawem pracy i podatkowym. Sprzedaż i marketing również zyskały 6 proc., a średnie wynagrodzenie wynosi obecnie 15 tys. 797 zł brutto.

Farmacja odnotowała wzrost na poziomie 3 proc., osiągając średnio 16 tys. 194 zł brutto. W sektorze IT natomiast utrzymuje się trend widoczny od kilku lat - po okresie bardzo dynamicznych wzrostów płac nastąpiła długotrwała stabilizacja. W 2025 roku wynagrodzenia w tej branży wzrosły o 1 proc., osiągając średni poziom 19 tys. 419 zł brutto.

W inżynierii i logistyce wzrosty wynagrodzeń wyniosły średnio 5 proc., osiągając odpowiednio 12 tys. 533 zł brutto oraz 13 tys. 374 zł brutto. W pierwszym z tych sektorów liczba inwestycji maleje, jednak nadal utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze automatyzacji i zaawansowanych technologii. Z kolei logistyka korzysta na dynamicznym rozwoju e-commerce i inwestycjach w szybkie łańcuchy dostaw, co sprzyja wzrostowi płac w wybranych regionach kraju, zwłaszcza w pobliżu zachodniej granicy - dodano w raporcie.

Wynagrodzenia członków zarządu

Z publikacji wynika ponadto, że wynagrodzenia członków zarządów w Polsce wzrosły w 2025 roku średnio z 50 tys. 181 zł do 59 tys. 202 zł brutto miesięcznie, co oznacza ok. 18-proc. wzrost.

Autorzy raportu wskazali, że na eliminację różnic w wynagrodzeniach za tę samą pracę wpływa m.in stopień przygotowania firm do wdrożenia dyrektywy 2023/970 w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać w czerwcu 2026 roku.

Dokument ten zobowiąże pracodawców do wartościowania stanowisk, raportowania luki płacowej oraz zapewnienia równości wynagrodzeń za pracę o jednakowej wartości.

Zdaniem autorów raportu w branżach takich jak finanse, bankowość czy farmacja, coraz więcej firm oczekuje, że pracownicy nie tylko będą posiadać specjalistyczną wiedzę w swoich dziedzinach, ale także umiejętność pracy z danymi, automatyzacji procesów oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Widzimy wyraźnie, że kompetencje cyfrowe stają się nie tylko dodatkiem, lecz podstawowym elementem profilu pracownika w wielu branżach. Specjaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę technologiczną z rozumieniem procesów biznesowych, mogą dziś liczyć na znacznie szybszy rozwój kariery i bardziej atrakcyjne wynagrodzenia - podkreślił cytowany w informacji prezes Antal Artur Skiba.

14. edycja "Raportu płacowego" Antal 2025 została przygotowana na podstawie przeprowadzonej analizy płac 1871 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych na przestrzeni drugiego półrocza 2024 i pierwszego półrocza 2025 roku. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów w 2024 i 2025 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Antal zajmuje się rekrutacją pracowników, consultingiem HR oraz outsourcingiem.