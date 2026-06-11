W piątek 12 czerwca litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a diesla - 6,37 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że względem czwartku cena maksymalna benzyny 95 wzrośnie, natomiast obniży się cena diesla i benzyny 98.

/ ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24 . Bądź na bieżąco.

Ceny paliw 12 czerwca

Minister energii oświadczył, że w piątek 12 czerwca:

litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98 zł,

benzyny 98 - 6,55 zł,

diesla - 6,37 zł

Dziś - 11 czerwca - litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,43 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.