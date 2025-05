Trzeci największy bank w Polsce zmienia właściciela! Należący dotąd do Hiszpanów Santander Bank Polska teraz stanie się austriacki. Erste Group podpisał umowę w sprawie zakupu 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro - poinformował Erste w poniedziałkowym komunikacie. Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r.

Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r. / ANDY RAIN / PAP/EPA

Według komunikatu, podpisano porozumienie w sprawie zakupu udziałów w Santander Bank Polska za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję (łącznie około 6,8 mld euro) oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za gotówkę w wysokości około 0,2 mld euro od Santander Group. Łącznie daje to kwotę 7 mld euro.

Co zmiana właściciela oznacza dla klientów Santander Bank Polska?

Mimo zmiany właściciela dotychczasowi klienci Santander Bank Polska nie będą musieli zmieniać numerów kont. Nie trzeba podpisywać nowych umów, ani nie trzeba wyrabiać nowych kart.

Dopiero za kilka miesięcy możemy spodziewać się zmiany logo i nowej nazwy banku. To ma jednak nie utrudnić życia klientom.

Komunikat Erste Group

Przed sfinalizowaniem planowanego przejęcia, Grupa Santander planuje nabyć pakiet 60 proc. w Santander Consumer Bank, obecnie należący do Santander Bank Polska, aby posiadać 100 proc. udziałów w tej spółce.



"Dzięki proponowanemu przejęciu pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska realizujemy długoterminowy cel strategiczny: jako wiodący pożyczkodawca w Europie Środkowo-Wschodniej nadal poszerzamy naszą obecność w regionie i wkraczamy na jeden z najbardziej dynamicznych i dochodowych rynków bankowych w Europie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Erste Group, Peter Bosek.



"Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i wartościowego wzrostu. W ten sposób efektywnie inwestujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group" - dodał dyrektor finansowy Erste, Stefan Dörfler.

Erste Group największym pojedynczym udziałowcem Santander Bank Polska

Oczekuje się, że po tej transakcji Santander Bank Polska będzie miał ponad 37 mld euro kredytów netto, ponad 50 mld euro depozytów klientów, około 67 mld euro aktywów na podstawie danych pro forma na grudzień 2024 r.



"Erste Group zamierza nabyć 49 proc. akcji zwykłych Santander Bank Polska od Santander Group za gotówkę w wysokości 584 zł za akcję, co uczyni Erste Group największym pojedynczym udziałowcem banku" - napisano w komunikacie.



"Proponowane nabycie 49 proc. udziałów zapewni Erste Group de facto kontrolę nad Santander Bank Polska jako jego pojedynczym największym udziałowcem z prawem do nominowania członków rady nadzorczej, a za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej - członków zarządu. Doprowadziłoby to również do pełnej konsolidacji Santander Bank Polska jako części grupy Erste Group po zakończeniu transakcji" - dodano.

Transakcja musi zostać zatwierdzona

Podano, że zamknięcie transakcji podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym w szczególności ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz zatwierdzeniu antymonopolowemu ze strony Komisji Europejskiej.



Erste oczekuje, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., pod warunkiem uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych i innych warunków wstępnych, w tym sfinalizowania sprzedaży Santander Consumer Bank do Santander Group.



Banco Santander poinformował, że całkowicie gotówkowa transakcja po 584 zł za akcję wycenia Santander Bank Polska na 2,2-krotność wartości księgowej na akcję w pierwszym kwartale 2025 r., z wyłączeniem ogłoszonej dywidendy w wysokości 46,37 zł za akcję, i 11-krotność zysków z 2024 r. Daje to również premię w wysokości 7,5 proc. w stosunku do ceny zamknięcia Santander Polska z 2 maja 2025 r., z wyłączeniem dywidendy i 14 proc. w stosunku do średniej ważonej wolumenem z sześciu miesięcy.



Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów. Santander TFI jest spółką zarządzającą aktywami z 6 mld euro aktywów w zarządzaniu od grudnia 2024 r.



Erste podało, że kupując Santander zwiększy swoją całkowitą bazę klientów o około 36 proc. do około 23 milionów klientów, a bazę klientów w regionie CEE o około 50 proc.



"Proponowane przejęcie zapewniłoby Erste Group ekspozycję na jeden z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie, z atrakcyjną długoterminową trajektorią wzrostu" - napisano w komunikacie Erste.



Ok. godz. 9:05 kurs akcji Santander Bank Polska spadał ok. 3,5 proc., do 569,2 zł, po komunikacie Erste Group o podpisaniu umowę w sprawie zakupu 49 proc. w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro. Erste oczekuje, że przejęcie Santander Bank Polska zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r.