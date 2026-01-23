​Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o nowych zasadach małego ZUS-u plus. Mają one ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy.

Mały ZUS plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ulgach dla przedsiębiorców (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

ZUS wyjaśnił, że nowe przepisy zresetowały licznik małego ZUS plus.

Nowe zasady obejmą :

przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z małego ZUS plus,

tych, którym ulga skończyła się przed 2026 r. (np. w maju 2025 r.),

osoby obecnie korzystające z ulgi.

Przykładowo, przedsiębiorca, który zakończył trzyletnią ulgę w grudniu 2025 r., od stycznia 2026 r. może ponownie płacić niższe składki przez 36 miesięcy, o ile spełnia pozostałe warunki ustawowe.

Jak liczyć okresy ulgi?

Ulga przysługuje przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Do tego okresu wlicza się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi lub prowadził działalność choćby przez jeden dzień. Nowy 60-miesięczny okres rozpoczyna się od miesiąca, w którym po grudniu 2025 r. przedsiębiorca zacznie korzystać z ulgi.

Zgłoszenia i formalności

ZUS tłumaczy, że przedsiębiorca, który w grudniu nie korzystał z małego ZUS plus i chce od tego roku opłacać ulgowe składki, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do końca stycznia 2026 r. Do tego dnia musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem małego ZUS plus, który rozpoczyna się od 0590 albo 0592. Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi do końca 2025 r. i nadal spełnia jej warunki, nie robi nowego zgłoszenia.

Z uwagi na szczególną okoliczność związaną ze zmianą przepisów w zakresie ulgi mały ZUS plus płatnicy składek, którzy złożyli w styczniu 2026 r. dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12, mogą dokonać korekty zgłoszenia, jeśli chcą skorzystać z ulgi. Osoby te mogą zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/0592 pod warunkiem spełniania ustawowych warunków i dokonania tego zgłoszenia do końca stycznia 2026 r.

Jeśli działalność zostanie rozpoczęta lub wznowiona po 31 stycznia 2026 r., dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od spełnienia warunków do ulgi.

Wielu przedsiębiorców wystąpiło do ZUS z wnioskiem o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji, czy i na jakich zasadach mogą przystąpić do małego ZUS plus. Zakład przypomina, że ich również obowiązuje standardowy termin na zgłoszenie do ulgi, nawet jeśli czekają jeszcze na interpretację. Jeśli spóźnią się ze zgłoszeniem do ZUS, nie będą mogli skorzystać z ulgi w całym 2026 roku.

Warunki i limity

Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł (limit proporcjonalny przy krótszym okresie działalności, minimum 60 dni). Ulga przysługuje po zakończeniu okresu preferencyjnych składek (od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności za poprzedni rok, mieszcząca się między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 r. od 1441,80 zł do 5652 zł). Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy :

rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,

prowadzili inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej),

wykonują działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie tych samych obowiązków, co na etacie.

Obowiązki informacyjne

Każdy korzystający z ulgi musi do 20 lutego przekazać ZUS informacje o rocznym przychodzie, dochodzie, formie opodatkowania i podstawie wymiaru składek.

ZUS przypomina

Płacenie niższych składek wpływa na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłki, emerytura czy renta.