"Miliard dolarów dla bez mała 40-milionowego państwa, które awansowało do 20 najbogatszych krajów świata, to znowu nie jest jakaś niebotyczna suma" - powiedział Joachim Brudziński, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Europoseł i wiceprezes PiS stwierdził, pytany, czy Polska powinna dołączyć do Rady Pokoju Donalda Trumpa, że "nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej".

Wideo youtube

W czwartkowym wywiadzie dla telewizji Fox News Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - dodał amerykański przywódca.

Po zamachach 11 września 2001 r. NATO po raz pierwszy i dotychczas jedyny powołało się na artykuł 5. Traktatu północnoatlantyckiego - mówiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników. Państwa NATO wsparły USA w tzw. wojnie z terroryzmem, w tym w wieloletnich misjach w Afganistanie i Iraku, chociaż formalnie operacje nie były prowadzone na podstawie tego artykułu.

W trwającej blisko 20 lat misji w Afganistanie wzięły udział wojska m.in. Polski. Zginęło ponad 3500 żołnierzy koalicji, najwięcej z nich - blisko 2500 - było Amerykanami. W Afganistanie poległo też 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny.

Słowa amerykańskiego prezydenta wywołały burzę w Polsce. Głos w sprawie zabrał również Joachim Brudziński, europoseł i wiceprezes PiS, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zawsze każdego polskiego patriotę powinno oburzać, jeżeli ktoś w sposób niesprawiedliwy, a mówiąc wprost - niemądry i nieprawdziwy, próbuje dezawuować bohaterstwo (Polaków) - stwierdził.

Pytany, czy amerykański prezydent obraził Polaków, polityk przywołał wczorajsze słowa Jarosława Kaczyńskiego, który podczas wystąpienia w Sejmie powiedział, że Donald Trump czasami szybciej mówi niż myśli. Dobrze, że była szybka reakcja polskiego prezydenta. Dobrze, że ludzie, którzy na co dzień narażali swoje życie w Afganistanie (...) w tej sprawie zabrali głos - dodał Joachim Brudziński, odnosząc się m.in. do wczorajszego wpisu Karola Nawrockiego .

Na uwagę prowadzącego rozmowę, że polscy internauci domagają się jednak ostrzejszej reakcji, europoseł PiS stwierdził, że "polityki międzynarodowej nie prowadzi się poprzez analizę trendów w social mediach". Gość Krzysztofa Ziemca jest zdania, że u prezydenta USA nastąpi refleksja. Nie wie natomiast, czy gospodarz Białego Domu przeprosi Polaków.

Stać nas na członkostwo w Radzie Pokoju?

W rozmowie padło również pytanie o Radę Pokoju, zainaugurowaną w czwartek w szwajcarskim Davos przez Donalda Trumpa. Państwa członkowskie mają być wybierane przez prezydenta USA na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą miliard dolarów w gotówce za stałe członkostwo.

W piątek wieczorem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że w budżecie na 2026 rok nie ma 1 miliarda dolarów wymaganych do zostania stałym członkiem Rady Pokoju. Joachim Brudziński nie zgadza się z szefem resortu finansów.

Miliard dolarów dla bez mała 40-milionowego państwa, które awansowało do 20 najbogatszych krajów świata, to znowu nie jest jakaś niebotyczna suma - powiedział. Stwierdził, krytykując podejście obecnych władz, że "nie stać nas na prowadzenie polityki dziadowskiej".

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.