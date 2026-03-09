​Trójstronne negocjacje pokojowe Ukraina-USA-Rosja zostały odłożone ze względu na sytuację wokół Iranu - oświadczył w poniedziałek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej zapowiadano, że rozmowy mogą odbyć się między 5 a 9 marca.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Victor Kovalchuk / PAP

Negocjacje ws. pokoju w Ukrainie odłożone w czasie

"Obecnie priorytety partnerów i cała ich uwaga skupione są na sytuacji wokół Iranu i z tego powodu spotkanie, które było planowane na ten tydzień z inicjatywy strony amerykańskiej, zostaje odłożone. Ukraina jest jednak gotowa do spotkania w każdej chwili, w takim formacie, który może pomóc i który będzie realistyczny z punktu widzenia zakończenia wojny" - napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy poinformował, że przeprowadził naradę ze swoim zespołem negocjacyjnym. Dodał, że praktycznie przez całą dobę trwa komunikacja ze stroną amerykańską. Wyraził gotowość do strategicznej współpracy na rzecz bezpieczeństwa oraz gotowość do działania w celu zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

"Widzimy, że Rosjanie próbują teraz manipulować sytuacją na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki na korzyść swojej agresji, a także przekształcić ataki reżimu irańskiego na sąsiadów i amerykańskie bazy faktycznie w drugi front rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz - szerzej - całemu Zachodowi. Do tego z pewnością nie można dopuścić. Złu nie można dawać możliwości koordynowania (swoich działań), natomiast ochrona życia musi być jasno skoordynowana. Właśnie nad tym pracujemy. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - podsumował prezydent Ukrainy.

Wcześniej rozmowy Ukrainy z Rosją, toczone za pośrednictwem USA, prowadzone były m.in. w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.