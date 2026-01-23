Idealnie zachowana 300-letnia ludzka głowa wydobyta z torfu, zwłoki, w których pszczoły założyły ul, czy unikalna na świecie kolekcja fragmentów ciał ofiar gazów bojowych – to tylko niektóre z eksponatów, jakie można zobaczyć w jedynym takim miejscu w Polsce. W Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu historia spotyka się z nauką, a każdy eksponat opowiada niecodzienną, często mroczną historię.

Tajemnice ludzkiego ciała. Niezwykłe Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu

Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu to jedyna taka placówka w Polsce.

Zbiory liczą kilka tysięcy eksponatów, w tym unikatowe na światową skalę.

Najciekawsze eksponaty to m.in. 300-letnia głowa z torfu i zwłoki z ulem pszczół.

We Wrocławia, w kampusie Uniwersytetu Medycznego, kryje się miejsce, które niejednego przyprawiłoby o dreszcze. Muzeum Medycyny Sądowej to jedyna taka placówka w Polsce. Początki tego niezwykłego muzeum sięgają końca XIX i początku XX wieku, kiedy to we wrocławskim ośrodku naukowym rozpoczęto gromadzenie zbiorów z różnych dziedzin medycyny sądowej.

Choć II wojna światowa pochłonęła połowę zbiorów, spuścizna niemieckich naukowców nie przepadła. Po zakończeniu wojny przejęli ją polscy uczeni, którzy przybyli do Wrocławia ze Lwowa. Dziś muzeum może poszczycić się kilkoma tysiącami eksponatów, z których najstarsze pochodzą jeszcze z XIX wieku, a najmłodsze - z czasów współczesnych.

Eksponaty, które szokują i fascynują

Wystawa mieści się obecnie w trzech niewielkich salach, a to, co można zobaczyć, to zaledwie fragment bogatych zbiorów.

Wśród najciekawszych eksponatów znajduje się idealnie zakonserwowana, ponad 300-letnia ludzka głowa, która przez stulecia spoczywała w torfie.

Można tu zobaczyć również zwłoki wisielca, w których pszczoły założyły ul, a wiewiórka gniazdo - ciało odnaleziono w lesie po 13 latach od śmierci.

Muzeum słynie także z jednej z największych w Europie kolekcji ran postrzałowych.

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa na świecie kolekcja fragmentów ciał osób zmarłych w wyniku zatrucia gazami bojowymi z czasów pierwszej wojny światowej.

W muzeum nie brak także fragmentów poświęconych ekshumacjom. To zarówno przedmioty znajdowane podczas ekshumacji, jak i materiały pokazujące, w jaki sposób specjaliści odczytują ze szkieletu wiek czy płeć zmarłego. Wrocławscy naukowcy prowadzili badania związane ze zbrodnią katyńską oraz ekshumacjami na terenach obozów koncentracyjnych.

Zbiory muzeum służą nie tylko do celów ekspozycyjnych, ale przede wszystkim dydaktycznych. Korzystają z nich studenci medycyny, przyszli specjaliści z zakresu medycyny sądowej, a także prawnicy i żołnierze.