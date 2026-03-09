Czy to dobry ruch, by na premiera wyznaczać polityka, który jest mocno kojarzony z rządami Prawa i Sprawiedliwości? Czy Mateusz Morawiecki zostanie zepchnięty na drugi plan, a partia Jarosława Kaczyńskiego zaczyna ostrzejszą walkę o wyborców Konfederacji? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Jabłoński, poseł PiS i były wiceminister spraw zagranicznych.

Paweł Jabłoński / Jakub Rutka / RMF FM

Jarosław Kaczyński na scenie w Krakowie podczas przedstawiania kandydata na premiera wydał zakaz krytyki poprzednich rządów - czy to oznacza ukłon w stronę Mateusza Morawieckiego? Czy były premier usunie się w cień? Czy tworzone przez niego stowarzyszenie to jedynie inicjatywa programowa, czy to może pierwszy krok do budowy własnego zaplecza politycznego?

W rozmowie z Pawłem Jabłońskim poruszymy również kwestie bezpieczeństwa. Czy prezydent powinien podpisać ustawę wdrażającą SAFE? Czy nasz gość podziela zdanie Przemysława Czarnka, że SAFE to "opcja niemiecka"? A może dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie obu projektów - europejskiego SAFE i "SAFE 0 procent"?

Czy Polska powinna dołączyć do francuskiego parasola nuklearnego, czy raczej rozwijać koncepcję Nuclear Sharing? O tym m.in. będziemy rozmawiać z byłym wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim.

