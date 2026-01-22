Pracownicze Plany Kapitałowe notują historyczne wzrosty. W 2025 roku wartość aktywów netto PPK przekroczyła 45 miliardów złotych, a zyski uczestników sięgnęły nawet 205 procent - poinformował w czwartek PFR Portal PPK. Program przyciąga coraz więcej Polaków i cudzoziemców.

Zyski uczestników PPK sięgnęły nawet 205 proc. / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wartość aktywów netto Pracowniczych Planów Kapitałowych przekroczyła w 2025 roku 45 mld zł.

Ile zyskują na nich średnio uczestnicy i ilu osób oszczędza na PPK? Dowiesz się czytając artykuł.

Najlepszy rok dla rynku kapitałowego od niemal 30 lat

Z danych opublikowanych w styczniowym biuletynie PPK wynika, że wartość aktywów netto PPK przekroczyła w 2025 roku 45 mld zł a zyski uczestników sięgnęły nawet 205 proc.

Oznacza to - jak czytamy w biuletynie - wzrost o 1,87 mld zł w grudniu 2025 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co stanowi najwyższy miesięczny przyrost w całym 2025 roku. Z kolei w skali całego roku aktywa programu zwiększyły się o blisko 15 mld zł, co oznacza wzrost o 49 proc. r/r.

"2025 rok był najlepszym rokiem na rynku kapitałowym od niemal 30 lat, co przełożyło się bezpośrednio na portfele uczestników" - ocenili analitycy PFR Portal PPK.

Coraz więcej uczestników, także z zagranicy

Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 5,09 mln, a z programu korzysta już 4,12 mln osób. Tylko w ostatnim miesiącu grono uczestników powiększyło się o blisko 42 tysiące osób, a partycypacja w PPK osiągnęła poziom 57,12 proc., przy czym w największych firmach (1000+ pracowników) wynosi ona aż 84,62 proc.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że obecnie na rachunku uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 11 936 zł do 17 555 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 140 proc. do 205 proc. zysku.

W ogólnej liczbie uczestników PPK wzrasta też liczba cudzoziemców. Na początku 2025 r. było ich ponad 196 tys., a pod koniec 210 tys. (+ 7 proc. r/r). Najwięcej oszczędzających w PPK obcokrajowców to obywatele Ukrainy: w styczniu br. było ich ok. 135 tys., a obecnie ich liczba przekroczyła 156 tys. (+16 proc. r/r).

Z publikacji wynika, że w każdym z ostatnich 12 miesięcy uczestnicy PPK wpłacili średnio do programu ponad 900 mln zł, natomiast zwroty wynosiły średnio 263 mln zł. "Oznacza to, że suma wypłat i zwrotów stanowiła miesięcznie 29 proc. wpłat, co jest wartością nieco wyższą niż w roku poprzednim (25 proc.). Jednak nominalnie przewaga wpłat nad wypłatami zwiększyła się do 637 mln miesięcznie" - czytamy.



O programie PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników, podlegają dziedziczeniu, pracują na rynku kapitałowym.



