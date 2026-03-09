Od początku marca, po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, do zagrożonego regionu udało się 736 Polaków, w tym dzieci. Mimo ostrzeżeń polskiego MSZ, wiele osób decyduje się na podróż do krajów objętych konfliktem. Danymi Straży Granicznej podzielił się na X Radosław Sikorski, którego resort wielokrotnie apelował o wybór innych kierunków podróży.

Polacy nadal podróżują na Bliski Wschód mimo ostrzeżeń MSZ / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Według danych Straży Granicznej, od 1 marca 97 osób wyjechało do Kataru, 271 do Omanu, a 368 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika" - napisał na platformie X Radosław Sikorski, dodając, że spośród wymienionych Polaków aż 37, to dzieci w wieku poniżej 15 roku życia.

Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, poinformował, że do tej pory 8064 osoby wróciły do Polski z Bliskiego Wschodu dzięki 44 lotom ewakuacyjnym. MSZ konsekwentnie odradza wyjazdy do regionu i wydaje ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Konflikt rozpoczął się 28 lutego, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran.

W odpowiedzi, Teheran przeprowadził ataki na amerykańskie bazy w regionie, oraz obiekty cywilne w krajach Zatoki Perskiej.