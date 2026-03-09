Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada wsparcie dla Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera w wyborach 2027 roku. Jednocześnie wyklucza objęcie stanowiska wicepremiera w przyszłym rządzie.

/ Shutterstock

Przemysław Czarnek został oficjalnie wskazany przez PiS jako kandydat na premiera w wyborach 2027 roku.

Mateusz Morawiecki zadeklarował wsparcie dla Czarnka, ale wykluczył chęć objęcia stanowiska wicepremiera.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W miniony weekend podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem ugrupowania na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych będzie Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. To właśnie on ma poprowadzić PiS do zwycięstwa w 2027 roku i stanąć na czele nowego rządu, jeśli partia odzyska władzę.

Decyzja ta wywołała liczne spekulacje dotyczące przyszłości dotychczasowych liderów ugrupowania, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który przez lata był jedną z kluczowych postaci PiS.

Morawiecki będzie wspierał Czarnka

Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji partii w poniedziałkowej rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube. Zapytany, czy pozostaje w szeregach PiS po ogłoszeniu kandydatury Czarnka, zapewnił, że nie zamierza opuszczać ugrupowania. No jak najbardziej, oczywiście, że tak; walczymy z tym niedobrym rządem - podkreślił były premier.

Morawiecki zadeklarował również, że zamierza wspierać Przemysława Czarnka. Na pewno jestem człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji - zaznaczył, dodając, że decyzja prezesa Kaczyńskiego nie była dla niego zaskoczeniem ani nie wywołała negatywnych emocji.

W rozmowie padło także pytanie o ewentualne objęcie stanowiska wicepremiera w przyszłym rządzie Czarnka. Morawiecki stanowczo stwierdził: Niekoniecznie.

Na prośbę o rozwinięcie tej wypowiedzi nie chciał jednak udzielić dalszych komentarzy.

Morawiecki nie zamierza zakładać własnej partii

W obliczu spekulacji dotyczących możliwego odejścia Morawieckiego z PiS i założenia własnego ugrupowania, były premier stanowczo zaprzeczył takim planom. Nie zostanę wypchnięty - zapewnił, odnosząc się do ewentualności opuszczenia partii.

Po zakończeniu sobotniej konwencji w Krakowie prezes Jarosław Kaczyński został zapytany w TV Trwam o rolę, jaką widzi dla Mateusza Morawieckiego w przyszłym rządzie PiS, jeśli partia wygra wybory. Lider ugrupowania podkreślił, że jeśli Morawiecki będzie działał racjonalnie, może objąć odpowiedzialność za sprawy gospodarcze w rządzie Czarnka. Dodał również, że w innych okolicznościach Morawiecki sam mógłby być rozważany jako kandydat na premiera.