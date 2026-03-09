Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników podejrzanych o uczestnictwo w zakładach bukmacherskich. PZPN nie ujawnia ich nazwisk. Wiadomo jednak, że chodzi o zawodników szczebla centralnego. W przypadku udowodnienia winy grozi im kara finansowa lub zawieszenie.

PZPN poinformował, ze prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników. / Shutterstock

PZPN prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników podejrzanych o grę u bukmachera.

Dwóch zawodników zostało objętych zakazem udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych.

"Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników szczebla centralnego w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich (art. 80 (1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)" - głosi oświadczenie piłkarskiej centrali.

Szczebel centralny to rozgrywki od ekstraklasy do drugiej ligi.

"Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach - do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych (art. 127 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)" - poinformował PZPN.

Jak dodano, każda sprawa jest rozpatrywana odrębnie. Surowsze sankcje mogą dotyczyć zawodników obstawiających mecze rozgrywek, w których sami występowali. Badany jest ich wpływ na przebieg lub wynik, pod kątem ewentualnego match-fixingu (ustawianie meczów). W tym zakresie analizowanych jest 69 zakładów bukmacherskich.

Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów piłkarskiej centrali Tomasz Kozłowski poinformował, że "ze względu na RODO PZPN nie ujawnia nazwisk tych piłkarzy".

Afera bukmacherska w Turcji

W ubiegłym roku gigantyczna afera korupcyjna dotycząca obstawiania meczów w zakładach bukmacherskich wstrząsnęła tureckim futbolem. Federacja piłkarska TFF oficjalnie zawiesiła 102 piłkarzy, w tym tych z najwyższej ligi. Nałożone przez Komisję Dyscyplinarną kary wynoszą od 45 dni do roku. Wcześniej ukarano 149 arbitrów. Zawieszono także rozgrywki drugiej i trzeciej ligi.

Pod lupą śledczych znalazło się też około 3700 piłkarzy tureckich klubów.