​Chińska marynarka wojenna wysłała na wody Oceanu Indyjskiego, w pobliże wybrzeży Iranu, nowoczesny okręt rozpoznania radioelektronicznego Liaowang-1. Jednostka, eskortowana przez krążownik i niszczyciel, ma monitorować działania wojenne prowadzone przez Izrael i Stany Zjednoczone przeciwko Iranowi.

/ Shutterstock

Chiński okręt rozpoznania radioelektronicznego Liaowang-1 operuje w pobliżu Iranu na Oceanie Indyjskim.

Jednostce towarzyszy krążownik typu 055 i niszczyciel typu 052D.

Celem misji jest monitorowanie działań wojennych Izraela i USA przeciwko Iranowi.

Marynarka wojenna Chin zdecydowała się na wysłanie jednego ze swoich najnowocześniejszych okrętów rozpoznania radioelektronicznego na wody Oceanu Indyjskiego, w rejonie Zatoki Omańskiej, tuż przy strategicznej cieśninie Ormuz. Liaowang-1, który wszedł do służby w 2025 roku, jest jednym z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie okrętów tego typu na świecie.

Nowoczesny okręt rozpoznania radioelektronicznego

Liaowang-1 to jednostka o wyporności około 30 tysięcy ton, wyposażona w zaawansowane systemy zbierania i analizy danych elektronicznych oraz elektromagnetycznych. Okręt jest w stanie monitorować nawet 1200 obiektów jednocześnie, zarówno na wodzie, jak i w powietrzu, w promieniu do 6 tysięcy kilometrów.

Dzięki temu chińska marynarka może śledzić ruchy okrętów, samolotów oraz pocisków w regionie, a także analizować charakterystyki emisji radarowych i innych sygnałów elektronicznych wykorzystywanych przez strony konfliktu.

Eskorta i zabezpieczenie misji

Wraz z Liaowang-1 na wodach Oceanu Indyjskiego operują także dwa inne chińskie okręty: krążownik typu 055 oraz niszczyciel typu 052D. Ich zadaniem jest zapewnienie ochrony przed ewentualnymi atakami z powietrza oraz ze strony okrętów podwodnych.