​48-latek będzie odpowiadał za zabójstwo 50-letniego znajomego, którego ciało w sobotę znaleziono na posesji w Olewinie pod Wieluniem w Łódzkiem - informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego o morderstwo.

50-latek pomieszkiwał u swego 48-letniego znajomego. Feralnego dnia mężczyźni się pokłócili i wtedy 48-latek miał wiele razy uderzyć kolegę oraz zranić go ostrym narzędziem.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. 48-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Drugi z zatrzymanych - po przesłuchaniu - został zwolniony.

