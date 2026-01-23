Gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej?

W grudniu ceny w sklepach znów poszły w górę. Pomidory podrożały aż o 21 proc., ale za to za herbatę zapłaciliśmy mniej – wynika z najnowszego raportu ASM SFA. Sprawdzamy, jak zmieniły się ceny najpopularniejszych produktów i w której sieci zrobisz najtańsze zakupy.

Pomidory w górę, herbata w dół! Sprawdź, jak zmieniły się ceny w grudniu / Shutterstock

W grudniu 2025 r. średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła do 330,22 zł.

Najbardziej podrożały pomidory (+21,08 proc.), potaniały herbata (-8,28 proc.) i pasta do zębów (-5,19 proc.).

Zakupy stają się coraz droższe, a różnice między sieciami są znaczące.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Grudniowe zakupy nie należały do najtańszych. Z analizy ASM SFA wynika, że pomidory ponownie okazały się produktem, który najmocniej podrożał w ujęciu miesiąc do miesiąca - ich cena wzrosła aż o 21,08 proc.

W zestawieniu 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, to właśnie te warzywa odnotowały największy skok cenowy.

Dla kontrastu, największe obniżki zanotowano w przypadku herbaty - o 8,28 proc. - oraz pasty do zębów, która potaniała o 5,19 proc.

Raport ASM SFA opiera się na analizie cen 40 najpopularniejszych produktów z podstawowych kategorii: nabiał, mięso, wędliny, ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz artykuły tłuszczowe. Badanie obejmuje zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe, a także sieci prowadzące sprzedaż w obu kanałach. Ceny porównywano dla tych samych marek i gramatur, aby wyniki były jak najbardziej miarodajne. Łącznie sprawdzono 13 sieci handlowych.

Średnia wartość koszyka w górę

Z danych ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 roku średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 330,22 zł, co oznacza wzrost o około 4,5 zł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrost cen zanotowano w 8 z 13 badanych sieci. Tylko jedna z nich utrzymała koszt koszyka poniżej 300 zł, podczas gdy w najdroższej sieci trzeba było zapłacić ponad 350 zł.

Porównując dane rok do roku, GUS informuje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. były wyższe o 2,4 proc. niż w analogicznym okresie 2024 r., choć miesiąc do miesiąca nie zanotowano zmian.

Gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej?

Największy wzrost średniej ceny koszyka odnotowano w sieci Biedronka - aż o 7,66 proc. Z kolei największy spadek cen wystąpił w Selgros Cash & Carry - o 1,59 proc. Po raz kolejny tylko w Auchan średnia cena koszyka spadła poniżej 300 zł i wyniosła dokładnie 285,84 zł, co oznacza spadek o 0,65 proc. w stosunku do najtańszego koszyka z listopada, który także należał do tej sieci.

Różnice pomiędzy najtańszym a kolejnymi sieciami w rankingu były znaczące: Selgros Cash & Carry - drożej o 27,58 zł, Makro Cash & Carry - o 31,47 zł. Najdroższy koszyk zakupowy w grudniu 2025 r. odnotowano w sieci POLOmarket - 358,31 zł za ten sam zestaw produktów.