​Prezydent USA Donald Trump wezwał w wywiadzie dla Fox News kapitanów tankowców, by swobodnie przepływali przez cieśninę Ormuz i "pokazali trochę odwagi". Trump zapewnił, że "nie ma się czego bać". Z kolei w rozmowie ze stacją CBS News stwierdził, że wojna z Iranem może zakończyć się wkrótce.

Prezydent USA Donald Trump / cieśnina Ormuz / Shutterstock

Trump o cieśninie Ormuz: Nie ma się czego bać

Te statki powinny przepływać przez cieśninę Ormuz i pokazać trochę odwagi, nie ma się czego bać - powiedział Trump w wywiadzie radiowym dla Fox News. Nie mają marynarki wojennej, zatopiliśmy wszystkie ich statki - zaznaczył.

Nieformalna blokada cieśniny, przez którą przepływają tankowce transportujące ropę naftową z państw Zatoki Perskiej, jest głównym powodem gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej. W niedzielę szef departamentu energii Chris Wright zapowiadał, że ruch przez cieśninę powinien wrócić do normy wkrótce, zaznaczając, że to kwestia "tygodni, a nie miesięcy". Zaznaczył zarazem, że jeden duży tankowiec przepłynął przez niebezpieczne wody bez szwanku.

Iran dotąd zaatakował około 10 statków przepływających przez cieśninę. Szef tamtejszego MSZ Abbas Aragczi ostrzegł w poniedziałek załogi tankowców, by były "bardzo ostrożne".

Z kolei w rozmowie z CBS News Trump powiedział, że przez cieśninę Ormuz przepływają statki, ale myśli o tym, by ją przejąć. Zasugerował też, że wkrótce może zakończyć się wojna z Iranem.

Prezydent USA o działaniach armii

Myślę, że wojna w zasadzie jest zakończona. Nie mają marynarki wojennej, łączności, nie mają sił powietrznych - powiedział Trump w kolejnej rozmowie telefonicznej z mediami przeprowadzonej tego dnia.

Wystrzelali już wszystko, co mieli do wystrzelania, i lepiej, żeby nie próbowali niczego cwanego, bo to będzie koniec ich kraju - mówił prezydent USA w CBC News.

Trump ocenił, że amerykańskie siły są "bardzo przed czasem" w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu operacji, obejmującego 4-5 tygodni.

Trump ma pomysł, kto może zastąpić Chameneiego

Pytany o nowego najwyższego przywódcę Iranu Mojtabę Chameneiego, odparł: Nie mam mu nic do przekazania. Niczego absolutnie.

Wcześniej Trump wyrażał niezadowolenie z jego wyboru. Co więcej, według dziennika "Wall Street Journal", miał powiedzieć doradcom, że może poprzeć zabicie Chameneiego, jeśli ten nie wykaże się chęcią ustąpienia wobec amerykańskich żądań. Wśród nich jest m.in. zakończenie programu jądrowego.

Prezydent Trump poinformował CBS, że ma pomysł, kto mógłby zastąpić Chameneiego, lecz nie podał szczegółów. Amerykański przywódca przebywa na Florydzie. Zwołał na późne popołudnie w poniedziałek konferencję prasową.