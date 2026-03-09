Kreml poinformował w poniedziałek, że prezydent USA Donald Trump zadzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina, by rozmawiać o Iranie i Ukrainie - podała agencja Reutera. Według strony rosyjskiej rozmowa trwała około godziny i "była konstruktywna".
Kreml przekazał, że Trump ponownie wyraził zainteresowanie tym, by wojna w Ukrainie się wkrótce zakończyła - poinformował Reuters.
Putin z kolei miał zaprezentować kilka rozwiązań, które według niego miałyby przyspieszyć zakończenie wojny z Iranem.
Więcej informacji wkrótce.