Dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu obniżyła stopę referencyjną o 50 punktów bazowych, do 5,25 proc.

/ RMF FM

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, RPP ogłosiła wyczekiwaną decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych.

Główna stopa NBP, stopa referencyjna, od października 2023 r. utrzymywała się na poziomie 5,75 proc. To się jednak zmieniło.

W środę RPP poinformowała, że stopa referencyjna została obniżona o 50 punktów bazowych, do 5,25 proc.

Stopa referencyjna NBP / Michał Czernek / PAP

Ocena analityków

Analityk Xelion Piotr Kuczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że niższe stopy procentowe NBP oznaczają w konsekwencji mniejsze rady kredytów. Podkreślił, że raty kredytów hipotecznych mogą spaść od kilkudziesięciu do ponad stu złotych w przypadku kredytu w wysokości 300 tys. zł. Zwrócił on jednak uwagę, że nie wydarzy się to od razu, tylko po 3 lub 6 miesiącach, w zależności od tego, czy dany kredyt jest związany z 3-miesięcznym, czy z 6-miesięcznym WIBORem.

W podobnym tonie wypowiedział się także przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania i Nieruchomości w Związku Banków Polskich Jacek Furga, który wyliczył, że przy obniżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych, obniżka dla kredytobiorcy przy przeciętnym kredycie o wartości 500 tys. zł wyniosłaby ponad 200 zł. To jest już wymierny pieniądz i myślę, że to byłaby duża zachęta, a każda kolejna obniżka sprawi, że kredyt stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny - podkreślił ekspert.

Dodał, że obowiązujące od ponad dwóch lat wysokie stopy procentowe zdecydowanie spowalniają rozwój rynku hipotecznego i rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego.

Z kolei na obniżenie zysku banków przy niższych stopach zwrócił uwagę prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. W udzielonym komentarzu PAP zwrócił uwagę na to, że z zysków banki budują swój kapitał, który potem służy finansowaniu gospodarki.