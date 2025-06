Liczba wniosków o rentę wdowią przekroczyła już milion. Wypłaty tego długo oczekiwanego świadczenia mają ruszyć już 1 lipca, a wnioskować o nie można wciąż, by otrzymać wyrównanie od tego terminu. Jakie zasady będą obowiązywać i kto może skorzystać z nowego wsparcia?

Ruszyły wypłaty nowego świadczenia - renty wdowiej

Wnioski można składać do końca lipca

Wypłaty będą realizowane przez ZUS w terminach wypłat świadczeń emerytalnych

Renta wdowia - wsparcie na podstawie projektu obywatelskiego

Inicjatywa wprowadzenia renty wdowiej zyskała poparcie dzięki projektowi obywatelskiemu, za którym stała Lewica oraz strona społeczna, zbierając ponad 200 tysięcy podpisów. To on stał się fundamentem tego rządowego programu - przypomniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślając, jak ważne jest wsparcie społeczne w tworzeniu prawa.

Renta wdowia ma na celu pomoc osobom, które po stracie małżonka muszą zmagać się nie tylko ze stratą bliskiej osoby, ale również z problemami finansowymi.

Renta wdowia. Wnioski i terminy - co warto wiedzieć?

Do poniedziałku wpłynęło już 1 064 414 wniosków, a liczba ta wciąż rośnie. Minister zachęca, by składać wnioski do końca lipca, ponieważ "każda osoba, która złoży i będzie miała przyznaną rentę wdowią do końca lipca, otrzyma świadczenie z wyrównaniem od lipca".

Wypłaty będą realizowane w ustalonych terminach, znanych z wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, co oznacza, że pierwsze przelewy trafią do uprawnionych już 1 lipca.

Renty wdowie będą wypłacane bowiem przez ZUS od 1 lipca 2025 r. w dotychczasowych terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, czyli: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Jakie świadczenia obejmuje renta wdowia?

Renta wdowia to połączenie świadczeń - 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. świadczenia, które przysługiwałoby po zmarłym małżonku. W niektórych przypadkach uprawnieni otrzymają dwa przelewy: jeden z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a drugi z innej instytucji emerytalnej lub rentowej. Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie oznacza limit 5 636,73 zł brutto.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Aby kwalifikować się do otrzymania renty wdowiej, trzeba spełnić kilka warunków: